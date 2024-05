Certaines des chansons « Girls » de Marnie et Desi ont été rejetées par Kelly Clarkson, écrites par Jack Antonoff

L’une des intrigues les plus effrayantes de la série comique et dramatique de Lena Dunham des années 2010 Filles était le projet musical de Marnie et Desi. Pour VariétéAllison Williams et Ebon Moss-Bachrach se sont réunis pour se remémorer des souvenirs et ont révélé que certaines des chansons qu’ils ont interprétées étaient à l’origine destinées à Kelly Clarkson.

« J’ai découvert l’autre jour que la plupart de nos chansons étaient des rebuts de Kelly Clarkson », a déclaré Moss-Bachrach. « Je pense que certains d’entre eux l’étaient », corrigea Williams. « Je pense que la chanson ‘Breathless’ a été écrite par Jack Antonoff pour Kelly Clarkson. »

Pendant la majeure partie de la série, Antonoff sortait avec Dunham. « J’aime cette chanson », a déclaré Moss-Bacharach. Williams a ajouté : « C’est une super chanson, elle aurait dû la faire ! Mais nous l’avons obtenu, grâce à cela.

À la fin de la vidéo, on a demandé aux deux hommes s’ils avaient vu Marnie et Desi. Le département des poètes torturés mèmes. «Est-ce que je l’ai déjà fait», s’est exclamé Williams. «Je suis un Swiftie fou. Je suis tellement honoré. J’adore l’idée que Marnie et Desi soient ensemble Le département des poètes torturés, où quelqu’un qui ne sera pas nommé se précipite avec sa machine à écrire. Williams a ensuite expliqué l’histoire de l’album de Taylor Swift à Moss-Bachrach. (Swift était un élément de l’intrigue pour Moss-Bachrach dans la deuxième saison de L’oursmais apparemment pas dans la vraie vie.) Regardez le chat complet ci-dessous.