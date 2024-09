Certaines des améliorations de l’IA tant attendues de Siri pourraient atteindre les utilisateurs d’ici janvier

Jason Hiner/ZDNET

Apple promet depuis un certain temps aux utilisateurs un Siri amélioré grâce à sa technologie Apple Intelligence. Le hic, c’est que la plupart des nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) arrivent par intervalles, étalées sur plusieurs mois. Les principales fonctionnalités n’arriveront pas avant mars prochain. Mais certaines pourraient apparaître dès janvier, du moins selon un journaliste de Bloomberg et un observateur d’Apple. Mark Gurman.

Dans sa dernière Newsletter Power On axée sur AppleGurman a établi une chronologie de l’IA Siri basée sur les informations qu’il a reçues.

Aussi: 6 fonctionnalités d’IA que les utilisateurs d’iPhone peuvent attendre en premier sur iOS 18 (et ce qui viendra plus tard)

Lancé il y a une semaine, l’iOS 18 actuel n’offre aucune des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence ni aucune amélioration de Siri. Oui, cela signifie que la plupart des utilisateurs d’iPhone rencontreront toujours les mêmes défauts et faiblesses si courantes de l’assistant vocal d’Apple.

La prochaine version sur la liste est iOS 18.1, actuellement disponible en version bêta publique et officiellement prévue pour la mi-octobre. Ici, nous recevons notre première dose d’Apple Intelligence et quelques modifications sur Siri. L’activation de Siri affiche une lumière brillante au lieu de l’ancienne boule. Une nouvelle fonctionnalité appelée Parler à Siri vous permet de basculer entre la parole et la saisie de vos demandes.

Aussi: Mon plus grand regret avec la mise à niveau de mon iPhone vers iOS 18 (et je ne suis pas le seul)

Avec iOS 18.1, Siri essaie de comprendre ce que vous dites même si vous trébuchez sur vos mots. De plus, l’assistant vocal acquiert des connaissances sur les produits Apple pour vous aider à répondre aux questions sur votre appareil.

La prochaine étape est iOS 18.2 L’application Genmoji, dont la date d’échéance est fixée à décembre, sera enrichie de plusieurs compétences basées sur l’IA, a déclaré Gurman. La nouvelle option Genmoji utilisera l’IA pour générer des émojis en fonction d’une description de ce que vous souhaitez. Apple intégrera également ChatGPT dans le système d’exploitation afin que vous puissiez demander de l’aide à l’IA d’OpenAI. L’application Image Playground sera également de la partie pour vous aider à concevoir vos propres images animées, illustrées et esquissées à utiliser et à partager dans Messages, Notes et d’autres applications.

Aussi: Les meilleures fonctionnalités d’iOS 18 qui valent la peine de mettre à jour votre iPhone

Cela nous amène à iOS 18.3, qu’Apple souhaite terminer d’ici la fin de l’année pour une sortie en janvier, selon les informations de Gurman. Ensuite viendra iOS 18.4, qui devrait être terminé début février pour un déploiement en mars. Qualifiant iOS 18.4 de plus grande mise à jour après la version 18.1, Gurman a souligné qu’elle inclura de nombreuses nouvelles fonctionnalités de Siri. Cependant, certaines sont envisagées pour iOS 18.3.

Gurman n’a pas précisé quelles fonctionnalités sont susceptibles d’être intégrées à iOS 18.3 ou 18.4. Outre celles déjà mentionnées, Siri est censée bénéficier d’une reconnaissance à l’écran afin de pouvoir réagir à vos questions et demandes en fonction de votre écran et des informations actuelles.

Également : Comment enregistrer un appel sur votre iPhone (et vérifier si c’est légal dans votre état)

Cependant, je pense que la plupart des utilisateurs d’Apple espèrent simplement un Siri plus cohérent et moins frustrant. Ceux d’entre nous qui utilisent l’assistant vocal d’Apple se heurtent souvent à des obstacles : il ne nous comprend pas, refuse de répondre, donne des informations erronées ou semble tout simplement complètement ignorant de ce que nous demandons. Si l’IA peut rendre Siri plus fiable et plus réactif, alors je salue son influence.

Cependant, comme le souligne Gurman, le déploiement échelonné d’Apple Intelligence pourrait mettre à rude épreuve la patience des utilisateurs. Par le passé, l’entreprise a retardé certaines fonctionnalités clés au-delà du lancement initial d’un nouveau système d’exploitation. Mais étaler les améliorations d’Apple Intelligence et de Siri sur plusieurs mois est une tactique nouvelle et risquée, d’autant plus qu’Apple fait déjà la promotion de sa technologie d’intelligence artificielle alors qu’elle tente de vendre l’iPhone 16.

Aussi: L’iPhone 16 est l’iPhone le plus réparable à ce jour, selon iFixit

Personnellement, je ne vois pas d’inconvénient à attendre si Apple parvient à tenir ses promesses. Mais c’est là le point crucial. Si nous disposons réellement d’un Siri meilleur et plus performant d’ici janvier ou mars prochain, alors l’attente en aura valu la peine. Mais si tout ce temps passe et qu’Apple ne parvient pas à tenir ses promesses, l’entreprise devra faire face à de nombreux utilisateurs mécontents et mécontents.