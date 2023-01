Certaines de mes périodes les plus maigres ont été les plus misérables – je suis plus heureuse maintenant… avec mon mari et mon corps, révèle Kelly Brook

COMME l’une des femmes les plus fantaisistes des années 2000, Kelly Brook aurait dû avoir très peu de problèmes avec son apparence.

Première Britannique à figurer en tête de la liste des femmes les plus sexy du magazine masculin FHM en 2005, elle s’est classée dix fois plus que tout autre participant.

Kelly Brook dit qu’elle était plus précaire en tant que pin-up qu’elle ne l’est maintenant[/caption] Getty

L’étourdissant, ici en 2000, révèle “Même quand j’étais beaucoup plus mince, je ne pensais pas que j’étais assez bon”[/caption]

Mais elle a révélé qu’elle était plus anxieuse en tant que pin-up qu’elle ne l’est maintenant.

Kelly, 43 ans, a déclaré : « Je dis toujours que je devrais aimer mon corps maintenant parce que c’est le corps que j’aimerais avoir dans dix ans.

“Mais il est facile de penser que votre corps n’est pas assez bon et que vous voulez avoir l’air différent.

“Même quand j’étais beaucoup plus mince, je ne pensais pas que j’étais assez bon. Tu penses toujours ça quand tu es plus jeune.

“La meilleure partie de vieillir, c’est que toutes ces insécurités disparaissent. Vous pensez à l’extérieur de vous-même et vous n’êtes plus aussi obsédé par vous-même ou centré sur vous-même.

« En ce moment, je ne pense pas à mon estomac suspendu à mon jean. Je pense à nourrir ce petit chat qui vient de franchir ma porte.

Kelly remercie son nouveau mari, l’acteur-modèle Jeremy Parisi, de l’avoir aidée à garder sa silhouette tout en courbes, car elle est plus heureuse que jamais.

Kelly remercie son nouveau mari, Jeremy Parisi, de l’avoir aidée à garder sa silhouette tout en courbes – parce qu’elle est plus heureuse que jamais[/caption]

Elle a expliqué: «Je pense que j’ai définitivement eu des moments où je me sentais très mal à l’aise. Lorsque vous traversez des ruptures et des choses comme ça, cela a vraiment un impact sur votre alimentation, et certaines de mes périodes les plus maigres ont également été parmi mes plus misérables.

“L’anxiété dans ma vie”

Kelly, maintenant animatrice de radio Heart FM, a poursuivi: «Le stress et l’anxiété jouent sur votre apparence.

“Ce n’est pas un hasard si je suis le plus heureux avec mon corps maintenant que je suis marié, j’aime mon travail, j’aime mes collègues, je suis plus âgé et tout le monde dans ma famille semble être en bonne santé, touche du bois.

«En tant que personne qui a été photographiée à peu près tous les jours de sa vie, je peux voir les preuves de moments malheureux – je regarde des photos et je me dis:” Oh, j’étais vraiment maigre alors “, puis souvenez-vous que c’était parce que quelque chose s’était passé.

“Je suis tellement reconnaissante qu’il ne se passe rien de trop important maintenant pour causer de l’anxiété dans ma vie. Je chéris vraiment ces moments et j’ai tellement de gratitude pour les moments où tout va bien.

En effet, depuis sa maison de vacances dans le Kent, Kelly rayonne de bonheur.

Elle s’est mariée avec Jeremy, son partenaire depuis sept ans, lors d’une cérémonie romantique en juillet dans l’historique tour Cicerone de la ville côtière italienne de Civitavecchia.

Elle a organisé le mariage, qui aurait coûté 500 000 £, en seulement six semaines, avec une robe de mariée de la créatrice Savannah Miller qu’elle a décrite comme “médiévale moderne” et des invités de premier plan, dont Kylie Minogue.

Kelly a déclaré: «Se marier change tout. C’est si gentil. J’ai l’impression que nous sommes une famille, pas seulement une petite amie et un petit ami. Il se sentait comme une famille depuis longtemps maintenant.

“Le mariage était super et nous avons vraiment adoré. C’était une affaire italienne typique, avec des chanteurs d’opéra, des feux d’artifice et beaucoup de nourriture – tout ce que je voulais que ce soit.

L’événement de conte de fées est survenu après des années de chagrin d’amour et d’engagements ratés pour Kelly.

L’ancien modèle de la page 3 dit “certains de mes moments les plus maigres étaient aussi certains de mes plus misérables”[/caption] INSTAGRAM/KELLY BROOK

Kelly a utilisé SlimFast pour perdre du poids et même à sa taille parfaite, elle aime toujours ses shakes nutritifs riches en protéines[/caption]

Elle s’est fait mettre une bague au doigt quatre fois avant de rencontrer Jeremy, y compris des relations de haut niveau avec les acteurs Jason Statham de 1998 à 2004 et la star du Titanic Billy Zane pendant quatre ans jusqu’en 2008.

Kelly a ensuite commencé une relation avec la star du rugby Thom Evans et il aurait proposé en 2010 avant de se séparer en 2013.

Il y avait aussi le gladiateur David McIntosh, qui a posé la question en 2014 après qu’ils ne soient sortis ensemble que pendant un mois.

Mais Kelly est assez pragmatique à propos de ses romances ratées. En 2018, elle a déclaré à une émission de radio : “C’est un peu méchant à dire mais je vais être honnête – je n’ai pas vraiment eu d’engagements mémorables.

«Pas de grands gestes de romance ou quoi que ce soit. Donc, dans mon esprit, si jamais je me fiance à nouveau, ce sera The One, et j’irai jusqu’au bout et je me marierai, au fait.

Kelly s’était auparavant moquée de ses multiples engagements, révélant que l’un d’eux s’était produit après qu’elle se soit rendue chez l’homme mystérieux avec quelque chose de bien plus classé X à l’esprit.

Peu de temps après l’épisode, elle a déclaré: “J’ai été fiancée plusieurs fois. Je sortais en quelque sorte avec ce type une fois.

“En fait, j’ai rompu avec lui, mais je me suis dit:” Je suis dans la région où il se trouve. Peut-être que je pourrais l’appeler et faire le tour et . . . ‘

«Alors j’y arrive, nous passons une belle soirée et tout va bien, puis il commence à agir de manière vraiment étrange. Et il sort une bague et me propose – alors que ce n’était censé être qu’un appel au butin.

Maintenant, il n’y a plus de voyages furtifs tard dans la nuit, car Kelly l’a enfin retrouvée heureuse pour toujours avec Jeremy, 37 ans.

Après s’être rencontrés en 2015, le couple adoré a principalement passé ses deux premières années ensemble loin des feux de la rampe.

Mais lorsque Kelly a fait son retour dans le showbiz en 2017, elle a été raillée pour être passée d’une taille 12 à une taille 16.

L’ancienne fille de Page 3 avait l’air incroyable alors qu’elle se pavanait sur le tapis rouge dans une robe à paillettes noires moulante pour une première de film, mais dit qu’elle a été dévastée lorsque les vivaneaux lui ont crié de respirer.

‘Jogger élastiqué’

Déterminée à retrouver sa taille précédente, Kelly a perdu la 2e place et est devenue une ambassadrice enthousiaste de la société de gestion du poids SlimFast.

Mais pendant le confinement, elle s’est rendu compte qu’elle risquait de reprendre du poids lorsqu’elle avait “un peu vacillé”, et a décidé qu’elle devait enlever quelques kilos après avoir laissé derrière elle les “joggeurs élastiques que tout le monde portait”.

Mais la star, photographiée ici en 2000, dit “Je ne pense pas que les balances soient une représentation précise de votre corps, de ce que vous ressentez et de ce que vous êtes vraiment”[/caption]

Elle a déclaré: “Je pense que pendant la pandémie, nous avons tous réalisé à quel point l’obésité joue sur votre santé et à quel point il est mauvais d’être en dehors de votre IMC sain.”

Malgré ses problèmes de poids, Kelly a révélé qu’elle n’avait jamais mis les pieds sur la balance depuis qu’elle avait perdu du poids.

Elle a déclaré: «Je ne pense pas que les balances soient une représentation précise de votre corps, de ce que vous ressentez et de ce que vous êtes vraiment. Si vous vous entraînez dur, courez ou faites des poids, vous pouvez vous retrouver plus lourd sur la balance parce que votre graisse se transforme en muscle.

“Vous pouvez être plus lourd mais avoir l’air plus mince. Je pense que cela peut être un guide dangereux pour savoir où vous en êtes. Pour moi, tout dépend de ce que je ressens dans mes vêtements – si mon jean est confortable ou si je peux entrer dans cette petite robe.

Kelly, qui fait du mannequinat depuis l’âge de 16 ans, a utilisé SlimFast pour perdre du poids et même à sa taille parfaite, elle aime toujours ses shakes nutritifs riches en protéines.

Elle a dit: «Si je me précipite, je vais juste prendre un shake, surtout au petit-déjeuner. Un shake contient deux fois plus de protéines qu’un œuf sur du pain grillé et toutes les vitamines et minéraux dont j’ai besoin pour passer la journée.

« Il ne s’agit pas seulement de maintenir son poids, mais aussi d’être en bonne santé. Je pense qu’il faut être bien dans sa peau et accepter de vieillir.

“Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir la même apparence dans la quarantaine que dans la vingtaine. Le message que je veux faire passer, c’est qu’il s’agit d’être la meilleure version de soi-même.