Certaines crèmes CBD et patchs ne correspondent pas aux étiquettes : étude

De plus, plus d’un tiers – 35% – des topiques testés contenaient du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), dont certains prétendaient être sans THC.

Sur les 89 étiquettes indiquant la quantité de CBD, par exemple, 24 % correspondaient à ce qu’il y avait à l’intérieur ; 58 % des produits contenaient plus de CBD ; et les 18 % restants en contenaient moins.

25 juillet 2022 – Les produits au cannabidiol (CBD) fabriqués à partir de chanvre sont devenus plus populaires ces dernières années. Mais dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à ce que dit l’étiquette, par rapport à ce qu’il y a réellement dans les patchs, les crèmes et les lotions au CBD ?

La étude a été publié dans Réseau JAMA ouvert le 20 juillet.

Peut être trompeur

Les topiques CBD sont des produits en vente libre (OTC), de sorte que la FDA ne les réglemente pas de la même manière que les médicaments sur ordonnance. Mais en même temps, l’agence n’autorise pas les produits en vente libre à faire des allégations sur les avantages pour la santé.

“Les allégations de santé faites sur les produits, qui sont souvent très chers, peuvent ne pas être étayées par la recherche clinique”, explique Spindle, chercheur au Johns Hopkins Cannabis Science Laboratory à Baltimore.

Lui et ses collègues ont découvert que 28% des 105 produits avaient une allégation thérapeutique, principalement pour aider à soulager la douleur et l’inflammation. Et 14% ont affirmé aider à améliorer la qualité ou l’apparence de la peau.

“Cette étude souligne vraiment que la surveillance réglementaire actuelle des produits à base de cannabinoïdes n’est pas suffisante”, déclare Spindle, qui est également professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à la Johns Hopkins University School of Medicine.

De plus en plus de produits CBD dérivés du chanvre apparaissent dans les rayons des magasins et en ligne en raison de la loi de 2018 sur l’amélioration de l’agriculture. Cette loi, plus connue sous le nom de Farm Bill, a retiré le chanvre et les produits à base de chanvre de la liste américaine des substances contrôlées.