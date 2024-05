Certaines armes américaines bloquées par le brouillage russe en Ukraine

Certaines armes à guidage de précision de fabrication américaine fournies à l’Ukraine se sont révélées inefficaces sur le champ de bataille, leur précision étant considérablement réduite par les efforts de brouillage russes, selon les commandants ukrainiens et un projet de recherche militaire ukrainien.

Les projectiles se sont bien comportés lors de leur première introduction sur le champ de bataille, mais ont perdu en efficacité à mesure que les forces russes ont adapté leurs défenses, selon deux rapports ukrainiens confidentiels. Le problème a incité l’armée ukrainienne à cesser d’utiliser ces armes, ont déclaré deux commandants d’artillerie.

Les rapports, révélés pour la première fois par Le Washington Post, concentrez-vous sur l’Excalibur de fabrication américaine, un obus d’artillerie guidé de 155 millimètres, et sur la bombe de petit diamètre lancée au sol ou GLSDB. L’un des rapports a été montré au New York Times par des personnes familiarisées avec la recherche. Le deuxième rapport a été décrit mais n’a pas été montré à un journaliste. Les individus ont demandé à ne pas être identifiés car les rapports contiennent des informations militaires classifiées.

Chaque guerre est une sorte de laboratoire pour les systèmes d’armes, et l’Ukraine a fourni un terrain d’essai pour des armes qui n’avaient jamais été utilisées auparavant contre un ennemi aussi sophistiqué et high-tech que la Russie. Les performances des armes américaines et russes, défensives et offensives, sont étroitement surveillées par le Pentagone et l’OTAN – ainsi que par la Russie et la Chine – avec des implications significatives pour les armements futurs.