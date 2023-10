Certaines actions israéliennes « contraires au droit international » – UE

Refuser à Gaza l’eau, la nourriture et l’électricité n’est pas approprié, a déclaré Josep Borrell

Israël a le droit de se défendre, mais certaines des décisions prises par son gouvernement sont contraires au droit international humanitaire, a déclaré mardi le commissaire européen aux Affaires étrangères, Josep Borrell.

« Israël a le droit de se défendre, mais cela doit se faire conformément au droit international humanitaire. Et certaines décisions sont contraires à ce droit international. Borrell a déclaré à Oman, où il a assisté à la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de l’UE et du Conseil de coopération du Golfe.

L’UE et le CCG ont tous deux condamné les attaques terroristes du Hamas, a noté Borrell, mais ont également condamné toute attaque contre des civils, exigé la libération immédiate de tous les otages et appelé Israël à respecter le droit international et à ne pas bloquer la livraison de nourriture, d’eau ou d’eau. l’électricité à la population civile de Gaza.

Les deux blocs ont également demandé à Israël d’ouvrir « couloirs humanitaires » de Gaza vers l’Égypte, afin que les civils puissent quitter le territoire avant les frappes aériennes de représailles israéliennes.

Les remarques de Borrell semblent être une référence à la déclaration du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, lundi, ordonnant une « siège complet » de Gaza.

« Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé » Gallant a déclaré aux médias israéliens. « Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. »

Plusieurs médias ont également cité Gallant disant mardi qu’il avait « levé toutes les contraintes » sur les règles d’engagement israéliennes contre Gaza.

Israël a lancé des frappes aériennes de représailles contre le territoire palestinien après que le Hamas, qui contrôle une grande partie de Gaza, a envoyé samedi des commandos profondément en territoire israélien. Les trois jours de violents affrontements ont fait au moins 900 morts parmi les Israéliens et au moins 830 chez les Palestiniens, selon les autorités de Jérusalem-Ouest et de Gaza, respectivement.

Juste avant que Gallant n’annonce le « siège, » l’UE a déclaré qu’elle consacrerait 691 millions d’euros (728,8 millions de dollars) à l’aide à l’Autorité palestinienne en cours d’examen et suspendrait tous les paiements en attente, citant le « ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple » par le Hamas. Borrell plus tard « clarifié » ces propos pour constater que l’aide va se poursuivre, car la suspendre reviendrait à « punir tout le peuple palestinien » et nuire aux intérêts de l’UE dans la région.