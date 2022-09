Ceribell lève 50 millions de dollars pour la technologie de surveillance et de détection des crises

Dirigé par Ally Bridge Group et avec l’aide de ses actionnaires existants, Ceribell, Inc., soutenu par du capital-risque, a levé 50 millions de dollars.

Le financement a été structuré comme une extension de son Levée de fonds de série C de 53 millions de dollarsqui a été annoncé en avril 2021.

CE QU’IL FAIT

Ceribell a développé un système d’électroencéphalographie à réponse rapide (EEG) pour rendre le diagnostic des patients neurologiques plus efficace. Il indique que sa plate-forme technologique répond au besoin de diagnostiquer plus rapidement les patients soupçonnés d’avoir une crise en utilisant son moniteur cérébral pour le triage des crises au point de service.

La société utilisera le financement pour soutenir son expansion commerciale en cours dans les services d’urgence et les unités de soins intensifs.

De plus, l’attribution permettra à Ceribell de continuer à tirer parti de l’apprentissage automatique et d’améliorer l’accessibilité à l’EEG pour d’autres affections neurologiques au-delà des crises.

“Sur la base de nos progrès à ce jour, il est clair que le système Ceribell Rapid EEG améliore la qualité des soins que les patients épileptiques reçoivent à l’hôpital. Nous sommes impatients de continuer à apporter cette nouvelle technologie à davantage d’USI et de services d’urgence, ainsi qu’à développer des solutions de diagnostic et de surveillance pour des indications neurologiques supplémentaires ayant un impact sur la vie des patients gravement malades », a déclaré la cofondatrice et PDG de Ceribell, Jane Chao, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Plus tôt ce mois-ci, Ceribell a annoncé avoir reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour utiliser l’apprentissage automatique pour analyser les données de forme d’onde EEG afin de détecter des preuves de délire.

La désignation de dispositif révolutionnaire n’est pas une approbation de commercialisation de la FDA, mais elle vise à accélérer l’examen des produits qui pourraient aider à traiter des conditions débilitantes ou potentiellement mortelles. Le programme vise à fournir rapidement aux patients et aux prestataires un accès aux dispositifs médicaux et à préserver les normes statutaires pour l’autorisation 510(k). Le système EEG de Ceribell a reçu quatre autorisations 510(k), avec le première venue en 2017.

Une autre entreprise dans le domaine de la détection des crises et des soins est Epitel, qui a levé 12,5 millions de dollars en financement de série A plus tôt cette année pour commercialiser son système EEG portable. Zeit développe un bandeau de détection des accidents vasculaires cérébraux et des crises et a récupéré 2 millions de dollars fin 2021.