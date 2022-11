Cerf errant avec une flèche sur le côté euthanasié à Quesnel, alertant les chasseurs

C’est la saison de la chasse et le Service des agents de conservation (COS) rappelle aux chasseurs de connaître leur éthique après qu’un cerf mulet avec une flèche plantée dans le flanc a été euthanasié à Quesnel.

Plusieurs appelants ont rapporté avoir vu l’animal blessé errer le mercredi 23 novembre dans la région de Gassoff Road.

L’agent de conservation Justin Millett a déclaré qu’avec l’aide de la GRC, ils ont pu localiser l’animal dans le secteur de Gassoff Road et Ryan Road.

“Nous avons observé une flèche qui sortait du côté gauche du cerf, et il semblait que certains des entrailles du cerf commençaient à être arrachés sur le côté”, a-t-il noté. “Étant donné que cette blessure entraînerait une infection grave, la décision a été prise de conduire le cerf dans un endroit sûr où nous avons pu l’euthanasier.”

La chasse est actuellement ouverte dans la région de Quesnel pour le cerf mulet mâle à 4 pointes (à queue noire).

Bien qu’il soit possible que le chasseur ait tenté de récolter légalement le cerf abattu par une flèche, Millett a déclaré que le COS aimerait entrer en contact avec eux pour déterminer s’il s’agissait d’une chasse légale en ce sens qu’il n’y avait pas d’intrusion.

Le chevreuil blessé se trouvait dans une zone relativement densément peuplée.

Une tentative de don de viande a échoué.

“Nous étions vraiment confrontés à des retards extrêmes à ce sujet, et nous ne savons pas quel type d’infection ils ont déjà commencé et ce que ce coup de ventre pourrait faire pour endommager la viande”, a déclaré Millett, le décrivant comme toujours triste à voir un animal devoir être euthanasié. “Nous avons essayé rapidement de trouver quelqu’un, mais le temps tournait et nous ne voulions pas donner de viande avariée à qui que ce soit qui pourrait causer des risques pour la santé plus tard.”

Millett rappelle aux chasseurs de rester respectueux de l’endroit où ils chassent et des propriétés des autres, en s’assurant qu’ils ont la permission de chasser dans la région.

Il aimerait que les chasseurs respectent leur gibier.

“Même si vous voyez un très gros animal, et je comprends vraiment que c’est excitant, vous devez vous assurer que si vous faites une photo, ce sera éthique et respectueux envers l’animal”, a ajouté Millett. “Des accidents se produisent, nous comprenons, mais si des accidents comme celui-ci se produisent, nous leur demandons de contacter le Service des agents de conservation.”

Une ligne directe 24 heures sur 24 pour les agents de conservation est disponible au 1-877-952-RAPP (7277).

