Cérémonies du 11 septembre, célébrations prévues dans le comté de McHenry – Shaw Local

L’occasion de se souvenir de ceux qui ont servi et de ceux qui sont morts lors de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 se présentera au Milky Way Park de Harvard à partir de jeudi.

L’American Veterans Traveling Tribute Wall – avec plus de 150 panneaux rendant hommage aux anciens combattants de divers conflits ainsi qu’à ceux qui sont morts le 11 septembre 2001 – sera au Milky Way Park, 300 Lawrence Road à Harvard, du jeudi au dimanche, selon la Chambre de commerce et d’industrie de Harvard, qui a coordonné l’événement.

L’exposition est gratuite et ouverte au public. Pour plus d’informations, contactez la chambre de Harvard au 815-943-4404 ou info@harvcc.net.

Le mur d’hommage est l’une des rares célébrations et autres événements liés au 11 septembre prévus pour ce week-end.

Le poste 1231 de la Légion américaine, desservant Lake in the Hills et Algonquin, marquera le 11 septembre avec une cérémonie commémorative dimanche à son poste, 1101 W. Algonquin Road à Lake in the Hills.

Les participants sont priés d’arriver avant 9 h pour le café, le jus et les beignets, la cérémonie devant commencer à 9 h 45. La cérémonie, qui comprendra un orateur, une minute de silence à 10 h 01, une salve de 21 coups de canon et des claquements. , devrait se terminer vers 10h10

L’église catholique Resurrection, 2918 S. Country Club Road à Woodstock, invite les pompiers, la police et les autres premiers intervenants de Woodstock à une messe à 10 h 30 dimanche, suivie d’une bénédiction pour eux.

Un pique-nique sur le thème « Rouge, Blanc et Bleu » suivra la bénédiction avec des jeux pour les enfants, les ados et les adultes. Le groupe interne de l’église, Indispute, jouera pour couronner l’événement.

Le service annuel du drapeau commémoratif du 11 septembre à Johnsburg commence dimanche à 9 heures du matin avec “quelques mots et un moment de silence”, a déclaré l’organisatrice Barbara Klapperich.

Une série de drapeaux américains, installés cette année avec l’aide des McHenry Moose Riders, seront exposés entre l’ancienne Banque nationale et la bibliothèque publique de Johnsburg, juste en face de la caserne des pompiers du canton de McHenry 2, 3710 N. Johnsburg Road. Les 21 drapeaux resteront exposés jusqu’à 18h30

Connaissez-vous un événement du 11 septembre qui n’est pas inclus ici ? Envoyez un e-mail à tips@nwherald.com.