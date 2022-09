Cérémonie tenue à Haida Gwaii pour rétablir le nom ancestral du village de Daajing Giids – Kelowna Capital News

Une cérémonie tenue le 31 août a marqué la restauration officielle du nom ancestral du village Daajing Giids sur Haida Gwaii.

Daajing Giids, anciennement connu sous le nom de Village de Queen Charlotte, est la première municipalité de la Colombie-Britannique dont le nom a été officiellement rétabli.

La cérémonie a été co-organisée par la Nation Haida et le Village de Daajing Giids et a eu lieu devant la salle communautaire qui est construite sur le site où se trouvait l’ancien village. La cérémonie s’est ouverte par une offrande de nourriture pour les ancêtres sur le site du village et s’est terminée par un festin pour tous les participants.

Plusieurs chefs haïdas, des matriarches, le président du conseil haïda P kil tlaats ‘gaa (Peter Lantin) et le vice-président Ginn wadluu un uula isdaa ayaagang (Trevor Russ) étaient présents.

Étaient également présents le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, et plusieurs hauts ministres du cabinet, dont le procureur général et ministre responsable des relations avec les Autochtones Murray Rankin, le ministre des Affaires municipales Nathan Cullen, la députée de la côte nord Jennifer Rice et le député de Skeena–Bulkley Valley Taylor Bachrach.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé l’approbation du changement de nom le 13 juillet, cependant, le maire de Daajing Giids, Kris Olsen, a déclaré qu’ils avaient attendu jusqu’à cette semaine pour organiser la cérémonie car ils voulaient le faire de la « bonne manière ».

“C’était un acte colonial qui a été adopté par le cabinet, alors ce que nous avons fait [on Aug. 31] était de travailler avec les protocoles haïdas et de s’assurer que nous le faisions correctement avec nos voisins des Premières Nations, les Haïdas, à travers leur processus et leur vision du monde », a déclaré Olsen.

Olsen a qualifié le rétablissement du nom ancestral d'”événement historique” et s’est dit très fier de la communauté et des habitants de Daajing Giids.