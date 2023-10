Cérémonie d’ouverture de la session du CIO à Mumbai : le président Bach annonce les projets des Jeux Olympiques d’Esports

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la 141e session du Comité International Olympique (CIO) à Mumbai, le président du CIO, Thomas Bach, a annoncé samedi son intention de créer des Jeux Olympiques d’Esports. « J’ai demandé à notre nouvelle commission Esports du CIO d’étudier la création de Jeux Olympiques d’Esports », a déclaré Thomas Bach dans son discours d’ouverture.

« Une autre dimension de cette révolution numérique est l’esport. Il y a 3 milliards de personnes qui jouent à l’esport et aux jeux dans le monde. On estime que plus de 500 millions d’entre eux s’intéressent spécifiquement à l’esport, qui comprend les sports virtuels et les simulations sportives. Ce qui est encore plus important pour nous : la majorité d’entre eux ont moins de 34 ans », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi nous avons pris la décision stratégique de nous engager dans l’esport de manière globale. Nous avons choisi une approche qui nous permettrait d’être actifs dans le domaine de l’esport tout en restant fidèles à nos valeurs qui nous guident depuis plus d’un siècle. En ce qui concerne l’esport, nos valeurs sont et restent la ligne rouge que nous ne franchirons pas. Notre position très claire gagne de plus en plus de respect au sein de la communauté de l’esport. L’un des principaux éditeurs a même adapté son jeu populaire pour qu’il soit pleinement conforme à nos valeurs olympiques – afin que les joueurs tirent sur des cibles et non sur des personnes », a-t-il ajouté.

Parlant de la Session du CIO organisée en Inde, Bach a salué « l’esprit olympique grandissant » du pays. « L’Inde est un endroit véritablement inspirant pour tenir notre session du CIO – un pays qui allie une histoire splendide et un présent dynamique avec une confiance vigoureuse dans l’avenir… Une autre illustration de l’esprit olympique grandissant est la performance exceptionnelle des athlètes indiens aux Championnats d’Asie. Jeux à Hangzhou. Félicitations à l’Inde pour sa récolte de médailles record. C’est quelque chose dont toute la communauté olympique indienne peut être très fière… », a-t-il déclaré.

Abordant le rôle de l’intelligence artificielle dans le sport et les Jeux olympiques, Bach a déclaré que l’IA avait le potentiel de révolutionner l’organisation des Jeux.

« Comme nous le savons tous, les Jeux Olympiques sont l’événement le plus complexe au monde. L’IA contribuera à réduire, rationaliser et optimiser le travail des comités d’organisation dans tous les aspects de la planification et du déroulement des Jeux, jusque dans les moindres détails. Gérer plus efficacement le village olympique, gérer les flux de spectateurs, les transports et les sites… La liste est longue. Tout cela rendra l’organisation extrêmement efficace »

« L’IA a le potentiel de révolutionner la diffusion sportive. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 seront les derniers Jeux Olympiques de l’ère pré-IA. Au plus tard au moment des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, vous aurez besoin de beaucoup moins de personnes pour produire et diffuser un contenu de bien meilleure qualité », a-t-il ajouté.

La Session du CIO se tient en Inde pour la deuxième fois après 40 ans d’intervalle. Elle a eu lieu pour la dernière fois en Inde, à New Delhi, en 1983.

Une délégation indienne dirigée par Nita Ambani, la première femme indienne à être élue membre du CIO, avait fait un discours convaincant lors de la 139e session du CIO à Pékin en février 2022, à la suite de quoi Mumbai a reçu un soutien massif pour sa candidature avec 99 % des voix. vote en sa faveur de la part des délégués participant au processus.