Cérémonie d’inauguration d’une section de Beckley Z-Way

7 septembre — Beckley — Le gouverneur Jim Justice a rejoint jeudi le secrétaire aux transports de Virginie-Occidentale Jimmy Wriston et le président de la commission du comté de Raleigh Greg Duckworth pour une cérémonie d’inauguration afin de célébrer le début des travaux sur la partie sud du projet Z-Way près de Beckley.

Le projet, qui résulte de la combinaison de deux contrats de construction distincts, vise à réduire la congestion sur l’US 19 à travers les communautés de Beaver, Shady Spring et Beckley. Les deux projets sont financés par des obligations Turnpike dans le cadre du programme Roads to Prosperity de l’État, doté de 2,8 milliards de dollars.

« Aujourd’hui marque une étape très attendue pour la communauté de Beckley, le comté de Raleigh et la Virginie-Occidentale », a déclaré Justice. « Après deux décennies, nous faisons enfin du Beckley Z-Way une réalité.

« Ayant grandi dans le sud de la Virginie-Occidentale, j’ai parcouru ces routes plus de fois que je ne peux m’en souvenir, et je regarde autour de moi aujourd’hui et je ne pourrais pas être plus fier. Chacun d’entre nous a travaillé ensemble pour que ce projet indispensable se réalise, et je ne pourrais jamais vous remercier assez. Rien ne peut nous arrêter maintenant, nous franchissons la ligne d’arrivée. »

Le mercredi 28 juin 2023, Kanawha Stone Company Inc. a obtenu un contrat de 56,7 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle route reliant l’US 19 et Airport Road à l’Interstate 64 à l’échangeur de South Eisenhower Drive. Le projet relie Beaver à South Eisenhower Drive à Beckley et vise à réduire la congestion dans la région en élargissant et en déplaçant une partie de l’US 19.

Le mardi 14 novembre 2023, Mountaineer Contractors Inc. a été le soumissionnaire le moins-disant pour le deuxième projet de construction de la Z-Way de Shady Spring à Beaver, avec une offre d’un peu moins de 54 millions de dollars. Le projet de 3,6 milles reliera l’intersection de l’US 19 et de la WV 3 à Shady Spring avec l’US 19 à Beaver, se connectant à la section Beaver à South Eisenhower Drive de la Z-Way.

« Nous avons travaillé sur ce projet pendant près de deux décennies et demie pour en arriver là », a déclaré Wriston. « Nous avons eu du mal parce que pendant des décennies, dans tout le pays, nous avons sous-investi dans nos infrastructures. Mais lorsque le gouverneur Justice est entré en fonction en 2017, il a mis l’accent sur les routes. Nous le devons à ce grand dirigeant, ici présent, avec sa vision ambitieuse et audacieuse des routes de la prospérité. »

L’actuelle route US 19 restera ouverte à la circulation tandis que le tronçon allant de Shady Spring à Beaver sera élargi. Le tronçon allant de Beaver à South Eisenhower Drive sera une toute nouvelle route le long d’un tout nouveau tracé.

« Je suis ravi, c’est un euphémisme », a déclaré Greg Duckworth, président de la Commission du comté de Raleigh. « Cette initiative ne représente pas seulement l’engagement à améliorer nos infrastructures, mais aussi une voie vers un avenir meilleur et plus prospère pour nous tous. »