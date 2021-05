Cérémonie des Golden Globes 2022 abandonnée par NBC après le scandale HFPA

La répression croissante d’Hollywood contre la Hollywood Foreign Press Association, en proie au scandale, est devenue une avalanche lundi, car NBC a annoncé qu’elle ne diffuserait pas la cérémonie des Golden Globe Awards de la HFPA en 2022.

La décision du réseau intervient après qu’un éventail de sociétés de cinéma et de télévision de premier plan, notamment Netflix, Amazon et WarnerMedia, se soient éloignées du HFPA et des Globes ces derniers jours.

Le HFPA, composé de 87 membres, a été plongé dans des problèmes allant du traitement préférentiel recherché par ses membres au manque de représentation raciale dans ses rangs, qui ne comprenaient aucun membre noir, selon une enquête du Los Angeles Times cette année.

Dans un autre coup dur pour le HFPA et les Globes lundi, A-lister Tom Cruise lundi a rendu ses trois Globes pour « Born on the Fourth of July » et « Jerry Maguire », selon Variety. Cela fait suite aux critiques du groupe par d’autres éminents A-listers, y compris Scarlett Johansson et Mark Ruffalo.

NBC a déclaré vouloir donner le temps à la HFPA de résoudre ses problèmes et espère qu’il sera possible de diffuser l’événement en 2023.

« Nous continuons de croire que le HFPA est déterminé à mener une réforme significative. Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que le HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. . En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons que nous serons en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023 « , a déclaré NBC dans le communiqué.

Netflix et Warner Bros. ont boycotté les Golden Globes

Netflix a partagé sa décision de retirer jeudi une lettre du PDG Ted Sarandos à la direction de HFPA, concluant que les mesures de réforme de l’organisation ne suffiront pas à résoudre les problèmes.

«Nous arrêtons toute activité avec votre organisation jusqu’à ce que des changements plus significatifs soient apportés», a-t-il écrit. «Nous savons que vous avez de nombreux membres bien intentionnés qui veulent un réel changement – et que nous avons tous plus de travail à faire pour créer un industrie équitable et inclusive. Mais Netflix et de nombreux talents et créateurs avec lesquels nous travaillons ne peuvent ignorer l’échec collectif de la HFPA à résoudre ces problèmes cruciaux avec urgence et rigueur. «

Dans une lettre adressée dimanche au président de la HFPA, Ali Sar, les dirigeants de WarnerMedia, qui comprend HBO, les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros., TNT et TBS, ont déclaré que la société « continuerait à s’abstenir de tout engagement direct avec la HFPA, y compris les conférences de presse sanctionnées et des invitations à couvrir d’autres événements de l’industrie avec des talents, « jusqu’à ce que des changements plus forts soient mis en œuvre.

Alors qu’il appelait à ce que le HFPA soit plus inclusif dans ses rangs de membres, la lettre notait également que WarnerMedia avait eu du mal à obtenir des conférences de presse pour les artistes et créateurs noirs, dont le travail « a souvent été ensuite ignoré dans votre processus de nomination et de récompense ».

Il a également cité des conférences de presse « où notre talent a été posé des questions racialement insensibles, sexistes et homophobes », ainsi que « des demandes d’avantages, des faveurs spéciales et des demandes non professionnelles » des membres de HFPA. Il a demandé à l’organisation d’adopter un code de conduite «qui inclut une tolérance zéro pour les contacts physiques indésirables de tous les talents et du personnel».

NBC paie 60 millions de dollars par an pour diffuser des Globes

Les Globes sont la principale source de revenus de la HFPA – Variety a rapporté en 2018 que NBC payait 60 millions de dollars par an pour les droits de diffusion dans le cadre d’un pacte de huit ans jusqu’en 2026 – et occupe également une place importante dans la saison annuelle des récompenses d’Hollywood. , mettant la table avec les nominés et les gagnants menant aux Oscars. Il est peu probable que les Globes puissent déménager dans un autre lieu de diffusion aux termes du contrat de NBC.

La majeure partie du paiement de NBC est consacrée aux coûts de production de l’émission. S’il n’y a pas de spectacle, il peut y avoir peu à payer. USA TODAY a contacté des représentants de HFPA pour obtenir des commentaires sur la décision de NBC et sur la possibilité de tenir les Globes en 2022.

Les Globes, tenus dans la salle de bal du Beverly Hilton à Beverly Hills et promus comme « la plus grande fête d’Hollywood », attirent traditionnellement un public énorme, juste derrière les Oscars (et parfois les Grammys) parmi les remises de prix. Cependant, une cérémonie à distance sociale tenue à New York et à Los Angeles le 28 février a attiré un record de 6,9 ​​millions de téléspectateurs, en baisse de 64% par rapport aux 18,4 millions de personnes qui ont regardé l’émission de janvier 2020. Plusieurs autres remises de prix ont atteint leurs propres records depuis lors.