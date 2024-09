Cérémonie de remise des prix hommage au TIFF de Toronto avec Cate Blanchett, Angelina Jolie et Amy Adams

Cate Blanchett a remercié Knix, le fabricant de sous-vêtements, pour avoir sponsorisé son prix TIFF Tribute Award dimanche soir, ce qui était ironique car le Élisabeth et Carol L’actrice a apparemment fait le plein d’argent pour assister au festival scintillant.

« En fait, je ne porte pas de sous-vêtements », a révélé Blanchett, en plaisantant ou non, alors qu’elle portait une longue robe de soirée sur scène à l’hôtel Royal York. « Comme le dit Michelle Obama, quand je vais bas, vous allez haut », a-t-elle ajouté lors d’un discours de remerciement libre, sans utiliser de prompteur ou de téléphone portable.

Sur une note plus sérieuse, Blanchett a rendu hommage à ses collègues actrices. « Nous devons continuer à poser des questions qui ouvrent des portes verrouillées et à connaître notre valeur – notre valeur créative et financière – car une plus grande inclusion sur nos plateaux conduit à des récits moins homogènes et plus vivants », a-t-elle déclaré.

« Je pense que l’homogénéité est l’ennemi de tout ce que nous faisons », a déclaré Blanchett, également la star de Goudron et Jasmin bleua ajouté. Le prix hommage à Blanchett coïncide avec le rôle de l’oscarisé dans le film du réalisateur canadien Guy Maddin Rumeursdont la première nord-américaine aura lieu à Toronto, et celui d’Alfonso Cuarón Clause de non-responsabilitéune série télévisée projetée dans le cadre du programme Primetime du TIFF.

Le dîner de gala de collecte de fonds pour les efforts philanthropiques du TIFF, qui annonce parfois une reconnaissance aux Oscars, se tient chaque année à l’hôtel Fairmont Royal York. Parmi les autres hommages passionnés rendus dimanche soir, Angelina Jolie a reçu le TIFF Tribute Award dans la catégorie Impact Media tout en présentant son dernier film, Sans sang, à Toronto pour une première mondiale.

En présentant Angelina Jolie, Salma Hayek Pinault a admis avoir le trac. « Je suis tellement émue, et ce n’est même pas mon prix », a déclaré la star de Sans sang avant de faire l’éloge d’Angelina Jolie. En recevant son prix, Angelina Jolie a déploré ne pas en faire assez pour protéger les droits de l’homme dans le monde, tout en recherchant l’unité à travers ses films et son art.

« Dans un monde où les engagements sont rompus, il semble souvent que le pouvoir, le contrôle et les affaires comptent plus que la protection du fragile tissu des droits de l’homme », a déclaré Angelina Jolie, qui a réalisé des films sur la guerre ces dernières années et est également une militante des droits de l’homme de longue date. Angelina Jolie a également présenté dimanche une projection privée de la série Netflix Marie, dans lequel elle incarne la légende de l’opéra Maria Callas, après une première mondiale à Venise.

L’actrice nominée aux Oscars Amy Adams a été submergée par l’émotion lorsqu’elle a reçu le prix TIFF Tribute Performer Award après avoir été présentée par Arrivée Le réalisateur Denis Villeneuve, de langue maternelle française, a fait l’éloge de son utilisation améliorée de l’anglais lorsqu’il l’a fait monter sur scène. En plus de remercier Villeneuve d’être à ses côtés sur scène, Adams a salué sa fille Aviana, 14 ans, pour avoir assisté à sa toute première cérémonie de remise de prix où sa mère figurait parmi les lauréats des trophées.

« Je suis vraiment honoré d’être ici ce soir parmi les activistes, les artistes et les visionnaires qui m’ont inspiré, à l’écran et en dehors, depuis je ne dirai pas combien de temps, mais depuis longtemps », a ajouté Adams depuis la scène de l’hôtel Royal York.

L’acteur primé aux Emmy Awards Jharrel Jerome, au TIFF avec son dernier film, Inarrêtablea remporté un prix TIFF Tribute Award. « Cette histoire est quelque chose en laquelle j’ai cru, et je voulais la mener à bien, et mec, regardez-nous maintenant », a déclaré Jerome au cinéaste William Goldenberg, un monteur chevronné qui fait ses débuts en tant que réalisateur, avec qui il a travaillé pendant cinq ans pour obtenir Inarrêtable fait.

Zhao Tao, qui a reçu un prix spécial en hommage notamment à sa muse de longue date pour le cinéma chinois Jia Zhangke, a déclaré lors du festival que cet honneur était opportun. « Le TIFF m’encourage au moment où j’en avais le plus besoin. Merci à Toronto pour sa générosité », a déclaré Tao. Les recettes des Tribute Awards seront versées au TIFF Every Story Fund du festival, qui encourage la diversité, l’équité et l’inclusion dans le cinéma.

Viggo Mortensen a aidé David Cronenberg à accepter le Norman Jewison Career Achievement Award, et ce faisant, il a critiqué le réalisateur canadien pour n’avoir jamais été nominé, et encore moins remporté un Oscar pour l’ensemble de son œuvre. « C’est vraiment remarquable et pour moi un fait stupéfiant, mais je ne pense pas qu’il s’en soucie beaucoup », a déclaré Mortensen à propos des ambitions de Cronenberg pour les Oscars.

Cronenberg est au TIFF cette année pour la première nord-américaine de son dernier film, Les linceulsqui a fait ses débuts à Cannes. « Je veux juste vous faire savoir, je pense que je devrais vous le dire, j’ai exactement le même âge que Joe Biden », a-t-il révélé.

Par ailleurs, la réalisatrice canadienne Durga Chew-Bose a accepté le prix du talent émergent du TIFF. Elle a présenté au TIFF l’adaptation du roman classique de Françoise Sagan, avec Chloë Sevigny dans le rôle principal. Bonjour Tristesse pour une première mondiale.

Chew-Bose a souligné que son père est décédé deux jours avant qu’elle ne commence le tournage de son film. « J’ai été baptisée du nom d’une fille dans un film, et maintenant j’ai fait un film, quelque chose que mon père avait probablement toujours su qu’il arriverait », a-t-elle déclaré.

Le duo d’auteurs-compositeurs français Camille Dalmais et Clément Ducol est monté sur scène à l’hôtel Royal York pour recevoir le TIFF Artisan Award pour la composition de la bande originale du film de Jacques Audiard. Emilia Pérez. Et dans un autre moment poignant, Ducol a dédié son hommage au TIFF à son défunt père, qui était également compositeur, pour avoir donné à son fils « l’inspiration de son vivant et une force énorme après son départ ».

Mike Leigh a été récompensé par son propre Tribute Award alors qu’il revenait au TIFF avec la première mondiale de Les dures vérités« C’est un triple honneur. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai assisté au TIFF. C’est un festival qui attire un public formidable, c’est pourquoi je l’aime particulièrement », a déclaré Leigh.