Cérémonie de la première pierre du poste d’ambulance du comté de Brooke | Actualités, Sports, Emplois

WELLSBURG — Plus de 30 membres de la Loge des maçons libres et acceptés de Virginie-Occidentale, dont la Loge 2 de Wellsburg, se sont rassemblés samedi sur le futur site du poste d’ambulance central du comté de Brooke pour rechercher la bénédiction de Dieu pour le siège et ses occupants.

Réalisée à la demande du commissaire du comté de Brooke, AJ Thomas, qui est maçon, la pose de la première pierre d’une structure à usage public est l’un des deux seuls rituels maçonniques ouverts au public, l’autre étant les rites funéraires organisés pour les autres membres.

Au cours d’un service dirigé par le Grand Maître adjoint Bruce Carroll, l’orateur Greg Riley a souligné que la tradition remonte à de nombreuses années et a été perpétuée en Amérique par George Washington, qui a présidé à la pose de la première pierre du Capitole américain dans ce qui était alors connu sous le nom de Ville fédérale.

Ils ont ajouté que les maçons avaient posé la première pierre de 11 structures dans le comté de Brooke datant de 1889.

La plus récente a eu lieu le 23 juillet 2022 pour l’annexe judiciaire, qui est en voie d’achèvement au palais de justice du comté de Brooke.

Riley a noté que cette pratique est ancienne, remontant à une époque où la pierre angulaire était un élément crucial d’une nouvelle structure.

Dans la pierre angulaire du poste d’ambulance se trouvait une section de tuyau en PVC contenant divers objets reflétant l’époque actuelle, notamment des souvenirs marquant l’achèvement récent du nouveau pont entre Wellsburg et Brilliant.

Thomas a déclaré que la capsule ne serait pas touchée à moins que le bâtiment ne soit rasé ou que cette partie ne doive être perturbée.

Au cours de la cérémonie, une prière a été offerte pour que le bâtiment reste debout pendant de nombreuses années tout en servant les services d’ambulance du comté qui travaillent pour assurer la santé et la sécurité du public.

Thomas a déclaré qu’il était fier d’avoir joué un rôle avec d’autres commissaires et responsables du comté dans le développement de la station.

« Pendant trop longtemps, le comté de Brooke s’est contenté de son service d’ambulance » dit-il, ajoutant que le bâtiment représente « le plus gros investissement du comté dans l’agence. »

La structure de 2 millions de dollars remplacera les stations d’ambulance du comté à Follansbee et dans la région de Marshall Terrace, près de Bethany.

Conçue par Thrasher Corp. de Clarksburg, la structure d’un étage comprendra des baies pour les cinq ambulances de l’agence, chacune d’environ 12 pieds de large ; quatre locaux d’habitation ; une salle de conférence-formation ; deux bureaux et un espace de stockage pour le matériel.

