Cérémonie de clôture des Jeux asiatiques : quand et où regarder en Inde – Tout ce que vous devez savoir

Après plus de deux semaines d’action sportive, les 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 se termineront en beauté avec la cérémonie de clôture dimanche.

Avec des records battus, des légendes créées et des amitiés nouées sur et en dehors du terrain de compétition, les Jeux asiatiques de Hangzhou clôtureront la célébration quadriennale des réalisations sportives, du respect mutuel et de l’unité continentale lors d’une cérémonie de clôture dimanche soir au Stade du Centre sportif olympique de Hangzhou.

Un hommage aux athlètes pour les sacrifices consentis dans la poursuite de leurs rêves sportifs et une gratitude à tous les bénévoles pour avoir contribué à réaliser un événement aussi spectaculaire de manière accueillante seront les principaux moments forts de la cérémonie de clôture.

Le Premier ministre chinois Li Qiang sera également présent à la cérémonie de clôture et organisera également un banquet de bienvenue et des événements bilatéraux pour les dirigeants étrangers participant à la cérémonie de clôture.

Les athlètes indiens ont touché le chiffre magique des 107 médailles aux Jeux asiatiques avec leur sang, leur sueur et leur labeur au cours des quinze derniers jours. Alors que l’Inde conclut ses engagements lors de la compétition continentale samedi, et qu’aucun athlète du pays n’est en lice dans quelques épreuves programmées le dernier jour de compétition, le total de 107 restera gravé dans la mémoire collective de la nation jusqu’à ce que les athlètes décident de le réinitialiser à Aichi-Nagoya, au Japon, en 2026.

Le total final de l’Inde à Hangzhou s’élevait à 28 médailles d’or, 38 d’argent et 41 de bronze, un bond en avant par rapport aux 70 médailles remportées par le contingent à Jakarta en 2018.

Où aura lieu la cérémonie de clôture des Jeux Asiatiques ?

La cérémonie de clôture des 19e Jeux asiatiques se tiendra au stade olympique de Hangzhou, d’une capacité de 80 000 places, également connu sous le nom de « Grand Lotus ».

Quand commence la cérémonie de clôture des Jeux Asiatiques ?

La cérémonie de clôture des Jeux asiatiques débutera à 17h30 (5h30 IST) en Inde.

Où regarder la cérémonie de clôture des Jeux Asiatiques en direct à la télévision en Inde ?

La cérémonie de clôture des 19èmes Jeux asiatiques sera diffusée sur Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 1 HD, Sony Sports Ten 2, Sony Sports Ten 2 HD, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 3 HD, Sony Sports Ten 5 et Sony Sports. Dix 5 HD.

Où regarder la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques en direct et en streaming en Inde ?

La cérémonie de clôture des 19e Jeux asiatiques sera disponible sur l’application et le site Web SonyLiv.

