Cérémonie de clôture des Jeux asiatiques en direct : les athlètes indiens célébreront une récolte record de 107 médailles

Mises à jour en direct de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques : Les Jeux asiatiques ont finalement pris fin le dimanche 8 octobre. La Chine, pays hôte, a terminé en tête d’un mile, mais ce fut un spectacle historique de la part du contingent indien à Hangzhou. L’Inde a remporté 107 médailles au total, le plus haut total que la nation ait jamais réussi, et a obtenu une 4e place. Avec 28 médailles d’or, 38 médailles d’argent et 41 médailles de bronze en poche, le contingent indien célébrera son étonnant spectacle en Chine lors de la cérémonie de clôture des 19es Jeux asiatiques.

La cérémonie de clôture aura lieu au célèbre stade du centre sportif olympique de Hangzhou. La cérémonie débutera à 17h30 IST et sera retransmise en direct sur Sony Sports Network. La diffusion en direct de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques sera disponible sur Sony Liv. La célébration durera au total 75 minutes, montrant la culture et la technologie chinoises. Le sol du Stade également connu sous le nom de Big Lotus sera transformé en un grand écran avec des points lumineux