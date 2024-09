Cérémonie commémorative du 11 septembre programmée – The Suburban Times

En l’honneur de l’anniversaire du 11 septembre, West Pierce Fire & Rescue organisera une cérémonie publique en souvenir des 2 977 victimes perdues à cette date en 2001. Ces victimes comprenaient 343 pompiers, 60 policiers et 55 militaires.

Mercredi 11 septembre à 17h30

Caserne de pompiers et de secours 31 de West Pierce

3631 Drexler Drive Ouest, University Place

Cette cérémonie aura lieu dans le Parc de réflexion du 11 septembre devant la gare, où est exposée, entre autres éléments symboliques, une poutre en acier provenant des tours jumelles.

C’est une petite façon pour nous non seulement de nous souvenir des victimes à New York, au Pentagone et à Shanksville, en Pennsylvanie, mais aussi d’honorer les pompiers, la police et les premiers intervenants militaires qui servent et protègent nos familles, nos communautés et notre nation, au pays et à l’étranger.

Le public est invité et encouragé à y assister.