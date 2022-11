Cerebral poursuit l’ancien PDG pour un prêt présumé impayé

Cerebral poursuit son cofondateur évincé Kyle Robertson, alléguant qu’il n’a jamais remboursé un prêt reçu de la société de santé mentale numérique.

Selon un procès déposé la semaine dernière à New York, Cerebral a déclaré que Robertson avait fait défaut sur un prêt de près de 50 millions de dollars qu’il avait contracté en janvier pour acheter 1,06 million d’actions ordinaires de la société. Cerebral allègue que Robertson est personnellement responsable de plus de la moitié du montant du prêt, plus les intérêts et les frais d’avocat.

La poursuite indiquait que le cofondateur de la startup de santé mentale numérique avait la possibilité de payer en espèces ou d’ordonner à Cerebral de racheter ou d’annuler les actions mises en gage. Cerebral allègue que Robertson “a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne rembourserait pas le prêt malgré son obligation de le faire en vertu de la note dans les six mois suivant son licenciement”.

Robertson était remplacé en tant que PDG de la société en mai alors que Cerebral faisait face à une controverse croissante sur ses pratiques de prescription, en particulier pour les substances contrôlées comme Adderall. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Bloomberg au sujet du procès.

LA GRANDE TENDANCE

L’entreprise de santé mentale en difficulté a récupéré un grand nombre de dollars d’investisseurs l’année dernière, y compris un Augmentation de 300 millions de dollars annoncée en décembre 2021. En avril, un ancien dirigeant de Cerebral a poursuivi l’entreprise, alléguant qu’il avait été licencié après avoir dénoncé des pratiques de prescription contraires à l’éthique. Cerebral a déclaré qu’il pensait que les plaintes étaient “sans fondement”.

En mai, la société a confirmé qu’elle avait reçu une assignation à comparaître devant un grand jury du bureau du procureur américain pour le district oriental de New York concernant d’éventuelles violations de substances contrôlées. Le journal de Wall Street a également signalé que Cerebral fait l’objet d’une enquête de la Federal Trade Commission. La société a déclaré avoir cessé de prescrire la plupart des substances contrôlées.

Plus tôt ce mois-ci, Initié signalé une fuite de lettre de Robertson, arguant que Cerebral l’a injustement blâmé pour les politiques de prescription de l’entreprise qu’il a fait face à des remarques homophobes de la part des dirigeants et des administrateurs de Cerebral. La lettre demandait des documents et des enregistrements internes, ce qui pourrait être le signe d’un éventuel procès à venir.