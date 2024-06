Une puissance étrangère non précisée serait soupçonnée d’être à l’origine de cette macabre installation.

Cinq cercueils grandeur nature drapés de drapeaux français et portant l’inscription « Des soldats français en Ukraine » ont été retrouvés près de la Tour Eiffel à Paris tôt samedi, selon les médias locaux.

Trois ressortissants étrangers ont été arrêtés en lien avec cet incident, a rapporté l’AFP, citant des sources policières, tandis qu’un « puissance étrangère » est soupçonné d’être à l’origine de cette affaire. L’un des suspects, un ressortissant bulgare qui conduisait la camionnette transportant les cercueils et les autres suspects, a été arrêté dans la zone peu après la découverte. Le chauffeur a affirmé avoir été payé 40 € (43 $) pour effectuer la livraison.

Deux autres personnes, qui seraient des ressortissants ukrainiens et allemands, ont réussi à fuir les lieux, mais ont été appréhendées alors qu’elles tentaient de monter à bord d’un train à destination de l’Allemagne. La police pense que trois autres ressortissants étrangers étaient impliqués mais ont apparemment réussi à s’enfuir du pays.

Des images circulant en ligne montrent des policiers inspectant les cercueils posés au bord d’une route. Selon les médias, les cercueils étaient effectivement vides, ne contenant que quelques résidus de gypse.















Les autorités françaises n’ont jusqu’à présent fourni aucune information officielle sur l’incident, les motivations des suspects, ni qui « puissance étrangère » est soupçonné d’être derrière cela. Cette installation macabre ferait référence à l’idée de déployer des soldats français en Ukraine pour soutenir Kiev dans sa lutte contre Moscou, une idée évoquée à plusieurs reprises par le président français Emmanuel Macron ces derniers mois.

Les commentaires de Macron ont suscité de vives critiques de la part de Moscou, qui a averti qu’une telle mesure équivaudrait à une grave escalade et rapprocherait encore davantage la confrontation totale entre la Russie et l’Occident. Alors que des militaires étrangers sont déjà actifs en Ukraine et « je suis là depuis longtemps », le déploiement officiel des bottes de l’OTAN sur le terrain serait « un autre pas vers un conflit grave en Europe et un conflit mondial », Le président russe Vladimir Poutine l’a déclaré plus tôt cette semaine.