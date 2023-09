Cercle de discussion et film marquant la Journée de sensibilisation aux surdoses dans le nord de l’Okanagan

C’est la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, et à Vernon, quelques événements ont lieu pour marquer une journée de réflexion sur la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique.

Un cercle de discussion aura lieu au parc Cenotaph à Coldstream à 16 heures le 31 août. Le cercle de discussion comprendra des reconnaissances de terres et sera l’occasion de se souvenir des êtres chers décédés à cause d’une surdose.

De plus, le Vernon Towne Theatre projette Love in the Time of Fentanyl, un documentaire mettant en lumière l’Overdose Prevention Society à une époque où les décès à Vancouver ont atteint un niveau record.

La projection du film est une collecte de fonds pour Vernon Entranched People Against Discrimination (VEPAD), une organisation dirigée par des pairs luttant contre les drogues toxiques à Vernon.

Les portes ouvrent à 17h avec une formation sur la naloxone, de l’information sur le dépistage des drogues à Vernon et des ressources communautaires. Le film sera projeté à 18 heures, suivi d’un panel à 19 h 30. Le panel comprendra Shane Dallyn, président du VEPAD, Cheryl Jackson, pair activiste et bénévole, Jennifer Glen de la clinique MHSU de Vernon Downtown de Interior Health, et Veronica Riguedell, technicienne en tests de dépistage de drogues chez Medicine Shoppe Pharmacy.

Le panel sera modéré par Adrian Preece de Interior Health.

Les billets coûtent 15 $ en ligne ou au Towne Theatre. Contactez la clinique Downtown MHSU pour plus de détails au 250-503-3737, ou passez nous voir.

Jeudi, Interior Health a publié son rapport des médecins hygiénistes 2022, couvrant la crise des drogues toxiques dans la région intérieure du sud de la Colombie-Britannique. Le rapport met à jour l’impact de l’urgence liée aux intoxications aux substances dans la région depuis le début de la COVID-19. 2022 a été l’année la plus meurtrière jamais enregistrée, mais seulement pour l’instant, puisque 253 personnes ont perdu la vie au cours des sept premiers mois de 2023, contre 226 personnes au cours de la même période en 2022.

« Ce ne sont pas seulement des statistiques et des chiffres : ce sont des gens que nous connaissons et aimons. Il s’agit de membres de nos familles, de personnes avec qui nous travaillons, de nos voisins et de nos amis », a déclaré la Dre Carol Fenton, auteure du rapport, dans l’introduction.

La dernière partie du rapport utilise l’analogie d’une rivière pour décrire le continuum de mesures qui favorisent la santé et le bien-être et préviennent les préjudices et la souffrance.

Vernon à elle seule a enregistré un total de 513 appels pour surdose et intoxication médicamenteuse en 2022, selon les données des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique.

Brendan Shykora

Surdoses en Colombie-BritanniqueSurdoses de droguesdrogues de rueVernon