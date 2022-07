CERB: les données du recensement révéleront certains effets du soutien à la pandémie

OTTAWA –

Les Canadiens verront aujourd’hui comment les mesures de soutien gouvernementales telles que la Prestation canadienne d’urgence ont affecté les revenus au début de la pandémie.

Ce matin, Statistique Canada publiera les résultats du recensement national de 2021 qui détaillent le nombre de personnes qui ont reçu des prestations liées à la COVID-19 en 2020 et comment ces prestations ont affecté la situation dans son ensemble.

Les données sur le revenu se composent des dossiers fiscaux et de prestations de l’Agence du revenu du Canada et permettront une analyse parmi les plus détaillées à ce jour des tendances de la main-d’œuvre et de la prospérité pendant la pandémie.

Les experts disent que les données sur les revenus formeront un instantané compliqué de l’ère de la pandémie, le CERB faussant probablement les revenus des plus bas revenus vers le haut, mais faussant les revenus d’une autre tranche importante de travailleurs vers le bas.

Ils disent que les Canadiens plus âgés quittant le marché du travail, les jeunes Canadiens qui acquièrent une plus grande mobilité de la main-d’œuvre et l’élargissement du programme des travailleurs étrangers temporaires sont des tendances plus importantes et à plus long terme à surveiller.

Statistique Canada publiera également des résultats sur l’évolution de la composition des familles canadiennes, les tendances en matière de logement et la population d’anciens combattants et de militaires au pays.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 juillet 2022.