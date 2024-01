Céramiques skate punk : Tetsuya Yamada au Walker Art Center

Tetsuya Yamada crée des céramiques de rechange. Le Walker Art Center de Minneapolis a récemment inauguré une exposition à mi-carrière du travail de l’artiste de Minneapolis, pleine de surprises.

À première vue, les céramiques projettent une qualité sereine et méditative. Au deuxième regard, une sensibilité punk émerge, révélant la jeunesse de Yamada en tant que skate punk à Tokyo.

Yamada et la conservatrice Siri Engberg m’ont guidé à travers l’exposition de Yamada, « Listening » au Walker Art Center de Minneapolis juste avant son ouverture.

Tandis qu’Engberg expliquait la signification des objets et leurs relations les uns avec les autres, Yamada ajouta des détails. Ses commentaires étaient réfléchis et momentanément perplexes.

Engberg a souligné une pièce intitulée «Everyday City», une grande table couverte d’assiettes, de bols et de tasses couleur os, posée sur une table en bois massif. Il a été acquis par les Walker en 2019 et constitue l’une des pièces phares de la collection. Au premier abord, cela ressemble à une vitrine de magasin soigneusement aménagée.

Mais Engberg a souligné que si vous regardez de plus près, c’est un paysage urbain. Yamada était skateur quand il était jeune à Tokyo. Il a toujours le sentiment d’un skateur de se déplacer dans une ville, de s’aventurer dans des endroits où le skateboard n’est pas autorisé. Puis il a ceci à ajouter :

“J’ai été vraiment influencé par l’expérience en usine”, a ajouté Yamada.

Il fait référence à une véritable usine dirigée par Kohler, qui produit des éviers, des toilettes et des robinets de cuisine. Yamada a étudié deux fois au John Michael Kohler Arts Center à Sheboygan, Wisconsin. Les artistes invités en résidence annuelle travaillent aux côtés des employés de l’usine Kohler.

Deux des pièces en céramique – dont « Everyday City » – issues de l’expérience Kohler de Yamada sont exposées. Yamada dit qu’il a travaillé les mêmes heures que les ouvriers de l’usine.

De retour dans son studio de l’Université du Minnesota où il faisait partie du corps professoral, le travail lui manquait. Il a donc produit des tasses, des assiettes, des vases, tous apparemment identiques, mais tous fabriqués indépendamment à la main.

Il a également produit une autre série de tasses à l’usine. Certains d’entre eux sont exposés à l’entrée de l’exposition Walker, soigneusement alignés sur une longue étagère. Ceux-ci sont estampillés individuellement, comme les objets industriels recevant l’approbation d’un contremaître, mais aussi comme les estampilles que les artistes apposent sur une série limitée de lithographies.

Il y avait beaucoup plus de ces tasses, mais lorsqu’il a fini de les fabriquer chez Kohler en 2003, il les a offertes.

Intitulant l’œuvre « Cup Exchange », Yamada a invité les visiteurs à apporter leurs propres tasses en céramique, achetées en magasin, et à les échanger contre l’une des siennes. Il recommencera le jeudi 15 février à 17 heures pour tous ceux qui apporteront une tasse au Walker.

Tout le travail de Yamada n’est pas « quotidien ». Certains sont des tubes suspendus à un clou comme s’ils fondaient. L’une ressemble à un tableau : une toile carrée en céramique peinte de bandes de glaçure, qu’il a ensuite laissé couler dans le four, produisant une image semblable aux fenêtres d’un édifice médiéval qui semble délibérément créée.

« Échange de Coupes », 2003-2004, Tetsuya Yamada. Max Sparber | Actualités MPR

Ailleurs dans la galerie, une vidéo est diffusée, ressemblant à des images de mouvement abstrait, jusqu’à ce que vous voyiez occasionnellement les roues d’un skateboard – la vidéo a été prise en pointant la caméra vers le sol pendant que Yamada faisait du skateboard.

À côté se trouve une autre pièce apparemment abstraite, un carré plat en céramique avec un monticule et une ligne qui en sort. C’est une maquette d’un skate park. Vous pouvez vous asseoir à proximité sur un banc en bois avec ce qui semble être des coussins en métal, bosselés comme écrasés par des années d’utilisation. Ce ne sont pas du métal. Ils sont en céramique et étonnamment confortables.

Le travail de Yamada est méditatif et majestueux, peut-être en raison de son intérêt pour les arts traditionnels japonais comme la cérémonie du thé. Mais l’influence du skate punk de Tokyo n’est jamais loin sous la surface, créant des œuvres qui semblent conçues pour déséquilibrer les spectateurs, semblant être une chose et se révélant être une autre.

Cette sensibilité est plus claire à la fin de l’exposition avec un diaporama et des affiches d’une série de spectacles éphémères réalisés par Yamada autour de Minneapolis. Dans l’esprit DIY, ou « Do It Yourself », du punk, il occupait des espaces inutilisés pendant quelques jours, persuadant les propriétaires de le laisser les utiliser gratuitement. Ensuite, il photocopiait des dépliants, avec des polices empruntées au groupe punk Crass, pour inviter les gens à venir dans les anciennes laveries automatiques et stations-service pour voir son travail.

Il m’a raconté qu’un jour, un inspecteur est venu voir ce qu’il faisait. « Tu vas juste faire une soirée privée, n’est-ce pas ? Juste quelques, quelques personnes ?

“230 personnes se sont présentées”, a déclaré Yamada.