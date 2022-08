Centre-ville de Crystal Lake – Marché fermier et festival Johnny Appleseed – Shaw Local

Il n’y a pas de meilleur endroit pour profiter d’un matin d’été qu’au marché fermier de Crystal Lake. Promenez-vous dans les étals de produits frais, de produits faits à la main et de plantes vivantes. Écoutez la musique provenant du belvédère et arrêtez-vous pour discuter avec des amis et des voisins.

Le marché est plus qu’un simple endroit pour acheter des produits frais; c’est un lieu de rassemblement communautaire où les gens peuvent se connecter et profiter du meilleur de ce qu’offre Crystal Lake. Assurez-vous de venir au Depot Park tous les samedis d’août pour découvrir le marché par vous-même.

Et après le marché, prenez le petit-déjeuner ou le déjeuner dans l’un de nos restaurants du centre-ville. Il n’y a rien de mieux que de dîner en plein air par une belle journée d’été.

Marquez vos calendriers – c’est encore cette période de l’année. Les arbres changent de couleur et l’air se refroidit, ce qui ne peut signifier qu’une chose : le festival annuel Johnny Appleseed est juste au coin de la rue. Depuis 29 ans, notre petite ville se réunit pour célébrer la vie et l’époque de John Chapman, alias Johnny Appleseed.

Johnny est né à Leominster, Massachusetts, en 1774 et était connu pour sa gentillesse et son amour de la nature. Il a passé sa vie à planter des pommiers à travers l’Amérique et a été un pionnier de la conservation. Le Johnny Appleseed Festival est un excellent moyen d’éduquer et de stimuler l’intérêt historique parmi les résidents de la communauté. Le festival offre une excellente occasion de découvrir son rôle important dans le développement de notre pays.

Le festival de cette année sera plus grand et meilleur, avec diverses informations historiques, des jeux traditionnels et une cuisine délicieuse. Que vous soyez féru d’histoire ou simplement à la recherche d’une journée amusante, le Johnny Appleseed Festival vous ravira. Alors s’il vous plaît marquez vos calendriers et rejoignez-nous le 24 septembre pour une célébration que vous n’oublierez pas de sitôt.

Vous pouvez trouver plus d’informations et découvrir pourquoi Downtown Crystal Lake / Main Street a été désigné comme programme Accredited Main Street America™ sur www.downtowncl.org .

Centre-ville de Crystal Lake/Main Street

25 ouest, avenue Crystal Lake

Crystal Lake, IL 60014

815-479-0832