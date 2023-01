Centre va déployer 1800 soldats paramilitaires à Jammu après des attentats terroristes

Le Centre a décidé de déployer davantage de troupes dans le district de Rajouri au Jammu-et-Cachemire après la récente attaque terroriste contre des familles hindoues de la région. Des sources indiquent que 18 compagnies du CRPF (Central Reserve Police Force) – environ 1 800 personnes – sont dépêchées à Rajouri, où il y a une panique généralisée à la suite de deux attaques terroristes en l’espace de deux semaines. Des manifestations massives ont eu lieu dans le district, où beaucoup blâment l’administration pour ce qu’ils appellent son incapacité à protéger la population.

Au cours des trois derniers jours, des centaines de membres des forces de sécurité ont été engagés dans une opération de recherche massive pour traquer les terroristes à l’origine de l’attaque contre des familles hindoues dans le district de Rajouri.

L’armée, la police et le CRPF ont lancé une opération conjointe peu après les attentats terroristes de dimanche soir.

Six personnes, dont deux enfants, ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors de deux attaques terroristes distinctes dans le village d’Upper Dangri dimanche soir et lundi matin.

Lors de la première attaque, deux terroristes armés ont fait irruption dans trois maisons dimanche et ont ouvert le feu sans discernement. Quatre personnes ont été tuées et six ont été blessées.

Le lendemain, deux enfants ont été tués et au moins cinq personnes ont été blessées dans une explosion d’EEI (Engin explosif improvisé) dans le même village lors d’une opération de bouclage et de recherche pour traquer les terroristes. L’explosion a eu lieu près du domicile d’une victime de l’attaque terroriste de dimanche, où les terroristes ont apparemment posé l’engin piégé, ont indiqué des responsables.

Il s’agissait des deuxième et troisième cas de meurtres de civils dans le district en deux semaines — le 16 décembre, deux personnes ont été tuées à l’extérieur d’un camp militaire.

Des sources affirment que le Centre a mis l’administration J&K en demeure de traquer les terroristes prochainement.

Le CRPF a déjà une présence massive au Jammu-et-Cachemire. Plus de 70 bataillons, soit environ un tiers de l’effectif total du CRPF, sont déployés sur le territoire de l’Union.