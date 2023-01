Centre va déployer 1 800 soldats paramilitaires à Jammu après des attentats terroristes

La Force de police de réserve centrale (CRPF) enverra 18 compagnies supplémentaires au Jammu-et-Cachemire à la suite des récents meurtres de civils lors de deux nouvelles attaques terroristes dans le district de Rajouri, ont indiqué des sources proches du développement.

Les 18 compagnies du CRPF – environ 1 800 personnes – seront dépêchées dans la région de Jammu pour être déployées principalement dans les districts de Poonch et Rajouri.

Selon les entrées, huit sociétés CRPF seront déployées très prochainement à partir de lieux de déploiement à proximité au Jammu-et-Cachemire, tandis que 10 sociétés CRPF sont précipitées de Delhi.

Cette décision fait suite à une récente ordonnance émise par le ministère de l’Intérieur au milieu des informations sur l’attaque terroriste dans la région de Jammu, a déclaré la source.

Six personnes, dont deux enfants, ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans deux attaques terroristes distinctes dans le village de Upper Dangri, dans le district de Rajouri au Jammu-et-Cachemire, dimanche soir et lundi matin.

Lors de la dernière attaque terroriste, deux enfants ont été tués et plusieurs autres blessés après l’explosion présumée d’un engin explosif improvisé (EEI) dans le village de Upper Dangri à Rajouri lundi matin.

L’ADGP Mukesh Singh a mis en garde les gens car un autre engin piégé présumé a été repéré dans la zone près du village d’Upper Dangri, à environ huit kilomètres de la ville de Rajouri.

Des responsables ont déclaré que l’explosion s’était produite près de la maison où quatre civils avaient été tués et de nombreux autres blessés par des terroristes lors d’une fusillade dimanche soir.

Près d’une dizaine de personnes auraient été blessées dans les deux attentats perpétrés par les terroristes depuis dimanche soir. Les blessés étaient soignés à l’hôpital de Jammu.

Lors de la première attaque, deux terroristes armés ont fait irruption dans trois maisons séparées par une distance d’environ 50 mètres l’une de l’autre dimanche soir et ont ouvert le feu sans discrimination. L’attaque a fait quatre morts parmi les civils et blessé six autres.

Ces attaques distinctes sont les troisièmes incidents de ce type de meurtres de civils dans le district de Rajouri au cours des deux dernières semaines après que deux personnes ont été tuées à l’extérieur d’un camp de l’armée le 16 décembre.

L’attaque a semé la panique dans le quartier. Plusieurs organisations ont appelé à une grève aujourd’hui pour protester contre l’incident et exiger une action rapide.

L’armée et le CRPF ont lancé une opération de recherche massive pour attraper les deux “hommes armés” derrière l’attaque du village d’Upper Dangri.

Le bureau de LG Jammu-et-Cachemire Manoj Sinha a annoncé un montant compensatoire de Rs 10 lakh et un emploi gouvernemental à la famille des personnes tuées dans l’incident de tir.

“Un ex-gratia de Rs 10 lakh et un emploi au gouvernement seraient donnés au plus proche parent de chacun de ces civils martyrisés dans l’attaque ignoble. Les blessés graves recevraient Rs.1 lakh. Les responsables ont été chargés d’assurer le meilleur traitement aux blessés”, a déclaré le bureau de LG JK dans un communiqué.

Une agence nationale d’investigation (NIA) s’est également rendue dans le village où la sécurité a été renforcée.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)