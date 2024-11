Centre Santa Marta / Carvalho Terra Arquitetos

© Manuel Sa

Description textuelle fournie par les architectes. Le Centre Santa Marta a été créé en 1962 à l’initiative des mères d’élèves de l’École Santa Maria et de l’Institut des Sœurs de Sainte-Croix. L’institution favorise l’accueil, la coexistence et l’apprentissage des familles en situation de vulnérabilité, contribuant à leur formation, leur accès et leur permanence sur le marché du travail. Les activités sont réalisées par des bénévoles et des sœurs, avec le soutien du personnel.

Depuis plus de 60 ans, son siège est situé dans une ancienne écurie à l’arrière de l’enceinte de l’école. En 2012, les premières études d’extension ont été réalisées. En 2014, des rénovations d’urgence ont été réalisées afin d’éviter l’arrêt des activités. En 2020, une équipe multidisciplinaire a été constituée pour élaborer le Programme des Besoins. La construction a débuté en 2022, avec une inauguration en 2024. Les services n’ont pas été interrompus pendant la construction.

Son siège social est situé sur un grand terrain dans la partie sud de la ville de São Paulo, au-dessus d’une vallée avec des forêts, des sources et un ruisseau préservés en permanence. Comme il était impossible d’utiliser les bâtiments existants, de nouveaux furent construits. Pour autant, le passé n’a pas été oublié : 900 briques d’argile ont été sélectionnées pour construire un mur de souvenirs et une vitrine a été proposée devant celui-ci pour exposer les travaux des étudiants. Le passé et le présent constituent ainsi la porte d’entrée vers le nouveau complexe.

La proposition était basée sur la création d’espaces intégrés à la nature, respectant le profil naturel du terrain afin d’éviter des mouvements de terre majeurs et l’éventuelle élimination des arbres existants, l’utilisation de l’éclairage et de la ventilation naturels et la collecte et la réutilisation des eaux de pluie. Pour ce faire, le programme a été découpé en blocs disposés dans des clairières et des endroits où se trouvaient déjà de petits bâtiments. L’horizontalité et l’organisation en îlots respectent l’échelle historique des bâtiments et garantissent l’accessibilité à l’ensemble. Les flux cherchent à maximiser les rencontres afin de valoriser les points de vue sur la vallée et de favoriser l’interaction entre les personnes, l’environnement et l’apprentissage.

Une place centrale a été proposée pour abriter les activités collectives et fonctionner comme un espace d’intégration des différents usages proposés par l’institution. La place est organisée en fonction de l’implantation d’arbres centenaires, où un amphithéâtre composé de gradins a été proposé pour contempler la nature. Quatre blocs sont basés sur cette configuration : le bloc 1 abrite les salles de formation des femmes, le bloc 2 abrite les usages administratifs, le bloc 3 s’adresse aux enfants et aux adolescents et le bloc 4 abrite les soins et le soutien aux adultes tels qu’une cafétéria, des salles de stockage et un espace pour le personnel. Un réseau de places et de sentiers offrent des opportunités de rencontres, en plus de celles proposées dans le Programme des Besoins. Le Welcome Square est composé de bancs et de jardinières. La Place de l’Intégration utilise l’ombre d’un grand arbre comme espace de socialisation. Le bloc enfants est entouré d’aires de jeux et d’un terrain multisports.