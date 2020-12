Mercredi, la Haute Cour de Delhi a ordonné au Centre de savoir et de l’informer si les entités de commerce électronique, telles que Flipkart, Amazon et Snapdeal, se conformaient à l’obligation d’afficher le « pays d’origine » sur les produits vendus sur leurs plates-formes. Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Prateek Jalan a ordonné au gouvernement central de déposer un nouvel affidavit après avoir vérifié les allégations des entités de commerce électronique de se conformer aux lois et règles pertinentes et de garder à l’esprit les objections soulevées par le pétitionnaire qui a soutenu qu’il subsiste des ambiguïtés dans l’affichage du pays d’origine sur les produits vendus par eux.

Le tribunal entendait un PIL d’Amit Shukla, un avocat, demandant des instructions au Centre pour s’assurer que le nom du pays de fabrication est affiché sur les produits vendus sur les sites de commerce électronique. Au cours de l’audience, Shukla a déclaré qu’il y avait des ambiguïtés majeures concernant les produits vendus sur les sites de commerce électronique, notamment qu’il y avait plusieurs pays d’origine sur un produit, le pays d’origine est étranger mais l’article est indiqué comme étant fabriqué en Inde et dans le pays d’origine. étant différent du pays de fabrication.

Il a également affirmé, dans son affidavit en réplique, que même jusqu’à ce jour, les entités de commerce électronique << bafouent grossièrement les règles de métrologie légale (produits emballés), 2011 et les règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020 et a demandé que des poursuites soient engagées. contre ceux qui bafouent les règles. Les entités de commerce électronique telles que Flipkart, Amazon, Snapdeal et Decathlon ont affirmé afficher le pays d'origine sur les produits vendus sur leurs plates-formes, comme l'exige la loi et les règles de métrologie légale.

Par conséquent, la pétition instantanée est devenue infructueuse, ont-ils soutenu. Le conseil de Decathlon, lors de l’audience, a déclaré que parfois les produits sont fabriqués dans un pays puis assemblés dans un autre ou en Inde et que cela représente les différents pays d’origine et de fabrication. Shukla, dans son plaidoyer, a demandé la mise en œuvre de la loi de 2009 sur la métrologie légale et des règles qui en découlent, qui obligent ce pays d’origine à être affiché sur les produits vendus sur les sites Web de commerce électronique.

La pétition a affirmé que le mandat n’était pas appliqué en ce qui concerne les entités de commerce électronique. Il a soutenu que l’exécution du mandat était importante dans le scénario actuel, lorsque les citoyens ont l’intention de se conformer à l’appel du gouvernement central pour promouvoir et acheter des produits indiens et non de certains pays voisins.