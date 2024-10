Centre pour la photographie britannique : Paris de John Deakin

Le Galerie de ventes de photographies à la Centre de photographie britannique présente des œuvres vintage de John Deakin jusqu’au 18 octobre.

Voici le texte accompagnant les photos :

Les photographies proposées ici étaient inconnues et considérées comme perdues jusqu’à leur récente redécouverte et comprennent des œuvres inédites ainsi que des images plus familières. Ensemble, ces images familières et inconnues donnent un aperçu de l’un des aspects les plus acclamés du travail de Deakin, ses photographies de rue, ainsi que des images inédites du Moulin Rouge et de Pablo Picasso.

John Deakin (8 mai 1912 – 25 mai 1972) était un photographe anglais, surtout connu pour son travail centré sur les membres du cercle restreint de Francis Bacon à Soho. Bacon a basé un certain nombre de ses peintures sur des photographies qu’il a commandées à Deakin, notamment des portraits d’Henrietta Moraes et de Lucian Freud. Deakin a également passé de nombreuses années à Paris et à Rome, photographiant des scènes de rue. Sa seule période stable d’emploi en tant que photographe fut deux périodes de travail pour Vogue entre 1947 et 1954. Deakin montra peu d’intérêt à organiser et à faire connaître son propre travail, organisant seulement deux expositions de photographie au cours de sa vie. En conséquence, nombre de ses photographies ont été perdues, détruites ou endommagées au fil du temps. Alcoolique chronique, Deakin est mort dans l’obscurité et la pauvreté.

Le Paris de John Deakin

En ligne jusqu’au 18 octobre 2024

Centre de photographie britannique

www.britishphotography.org