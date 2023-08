Centre national d’excellence inauguré à Guwahati par l’Association indienne de badminton

Dans un coup de pouce majeur pour le développement du badminton indien, l’Association indienne de badminton (BAI) a inauguré vendredi le Centre national d’excellence ultramoderne.

Le protocole d’accord a été signé entre BAI et le gouvernement de l’Assam, déployant un chapitre historique pour les sports indiens lors de l’événement de lancement.

La grande cérémonie d’inauguration a réuni le ministre en chef de l’Assam et président de la BAI, le Dr Himanta Biswa Sarma, la légende olympique du badminton Taufik Hidayat, l’entraîneur en chef de l’équipe indienne Pullela Gopichand, les membres de l’équipe historique vainqueur de la Coupe Thomas, le ministre des Sports et du Bien-être de la jeunesse. , Assam, Nandita Gorlosa, Dalipkumar Seth, président, Sunrise Group of Companies, Vivek Dewangan, CMD, REC et Vikram Dhar, directeur général, Sunrise Sports (Inde) ainsi que les principaux responsables de BAI.

« Ce Centre national d’excellence était un rêve. Cela a été un voyage de sept longues années et je suis ravi qu’aujourd’hui nous ayons non seulement le meilleur centre d’excellence en Inde, mais aussi l’un des meilleurs au monde. Ce qui est encore plus encourageant, c’est que cela fera partie de l’héritage de l’Assam et révolutionnera l’histoire du sport de la région », a déclaré le président de la BAI.

Le Centre national d’excellence dispose d’un éventail impressionnant d’installations de classe mondiale, y compris les remarquables 16 courts conçus pour répondre aux besoins d’entraînement rigoureux de 60 athlètes en phase 1.

De plus, le centre dispose d’un gymnase de 4 000 pieds carrés avec des équipements de fitness modernes, d’une auberge de 60 lits pour les joueurs et d’un centre de physiothérapie dédié de 2 000 pieds carrés pour s’assurer que les athlètes reçoivent le plus grand soin et soutien pour maintenir leur performance optimale.

Les entraîneurs internationaux renommés de badminton, l’Indonésien Mulyo Handoyo, qui se penchera sur le développement des joueurs en simple, l’ancien champion d’Angleterre Ivan Sozonov et le Coréen Park Tae-Sang dirigeront un solide panel d’entraîneurs avec une série d’entraîneurs indiens, qui seront également être formé et développé pour répondre aux normes mondiales.

La légende indonésienne Hidayat a salué la décision de BAI de renforcer le mouvement du badminton dans le pays.

Ce centre national d’excellence dispose de bonnes installations et est plus grand. J’espère que plus de joueurs juniors indiens deviendront de grands joueurs comme Gopichand, Sindhu et Saina. J’espère pouvoir revenir dans un proche avenir. Bonne chance aux Indiens et aussi aux joueurs de l’Assam », a déclaré Hidayat dans un communiqué de presse.

Réparti sur une immense superficie de 40 000 pieds carrés avec des installations de pointe, le centre constitue une étape importante pour le badminton indien car il redéfinit l’entraînement au badminton et renforce également l’avenir glorieux du pays dans le sport.

Sanjay Mishra, secrétaire général de BAI, a déclaré : « Les installations modernes de ce centre fourniront un écosystème complet qui permettra aux athlètes, entraîneurs et professionnels du sport d’atteindre leur plein potentiel. Il contribuera de manière significative à la croissance du sport en créant un environnement qui favorise l’excellence et l’innovation. Nous prévoyons également d’agrandir davantage ce centre pour aider à former plus de joueurs à l’avenir. »

«Ce centre témoigne de la vision de BAI de faire passer le badminton indien au niveau supérieur. Je suis convaincu que cela jouera un rôle de catalyseur pour de nombreux succès qui se verront dans les temps à venir », a commenté l’as de la navette indienne Kidambi Srikanth.

Le stade bondé a également vu les meilleures stars indiennes du badminton Satwiksairaj Rankireddy, Vishnuvardhan Goud Panjala, Krishna Prasad Garaga et Dhruv Kapila jouer un match d’exhibition passionnant pour les personnes présentes.

