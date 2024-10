Centre Multiservices Le Foirail / Betillon & Freyermuth Architectes + crypto architectes

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Description textuelle fournie par les architectes. Une « structure performante » en pleine campagne – Pour ce projet situé sur la place du Foirail (foire aux bestiaux) à Laguiole, nous avons proposé une halle, une structure pouvant accueillir un programme complexe. En adoptant une position ferme en faveur d’une architecture radicale, en évitant le pastiche régionaliste avec lequel nous sommes mal à l’aise, nous avons remporté le concours.

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Toute la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène s’est mobilisée pour mettre en place et soutenir un programme ambitieux. Au sein de ce bâtiment, coexisteraient une école de musique, une médiathèque, une crèche et des bureaux.

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Du point de vue de la durabilité, ce bâtiment devrait également être suffisamment adaptable pour répondre aux différents besoins futurs. Ce projet consiste en un « bâtiment machine », capable de se reconfigurer à l’infini. Cette intention forte impose aux différents utilisateurs de discuter au préalable des différentes surfaces qui leur seront attribuées pour maintenir une harmonie globale au sein d’un maillage strict.

© Maxime Delvaux

Axonométrie

© Maxime Delvaux

Une structure de poteaux et poutres en bois de 5 mx 5 m sera installée, capable de toutes configurations et reconfigurations que nous remplirons de modules vitrés, de baies pliantes, de fenêtres, de persiennes automatisées et de 2 toitures ouvrantes motorisées permettant d’utiliser les patios tout au long de la journée. année dans ce climat montagnard. Cette impression de « bâtiment machine » est encore renforcée par un ensemble de mécanismes permettant au bâtiment de s’autoréguler automatiquement, en s’ouvrant pendant la nuit, profitant de la fraîcheur ambiante.

© Maxime Delvaux

© Maxime Delvaux

Tous les différents tuyaux et réseaux ont été laissés visibles pour pouvoir être modifiés facilement et rapidement dans le futur. Ce projet illustre la démarche de l’agence. C’est le résultat de mécanismes et de paramètres réfléchis, choisis et négociés par et avec une équipe projet. Il s’est dessiné progressivement, spontanément, dans un mouvement aussi fluide qu’une écriture automatique. Ce n’est ni le résultat d’un dessin ni le résultat d’une inspiration architecturale.