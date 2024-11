Centre International Tederic / Milan | paiusco

© Arch-Exist

Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet fait office de centre international Tederic, situé dans le district de Qiantang, à Hangzhou, province du Zhejiang, en Chine (zone de développement économique et technologique de Hangzhou), réunissant un cluster de classe mondiale d’industries manufacturières intelligentes. Le campus s’étend sur une superficie totale de 33 335 mètres carrés, avec une superficie bâtie totale de 75 117 mètres carrés. Il comprend trois bâtiments et une usine intelligente. Il intègre diverses fonctions, notamment des espaces de bureaux, des hôtels et des installations commerciales, capables d’accueillir des milliers de personnes pour le travail et la vie quotidienne. Le projet vise à trouver un nouvel équilibre entre les espaces commerciaux ouverts et les usines de fabrication fermées.

Concept de conception – La conception du projet s’inspire de l’un des composants essentiels de la fabrication : le moteur électrique, qui convertit l’énergie électrique en énergie cinétique pour entraîner des équipements essentiels dans les transports, l’industrie, la technologie et d’autres secteurs de la société moderne. Le travail collaboratif quotidien des employés de Tederic reflète les particules qui se déplacent et interagissent au sein du campus, fournissant continuellement de l’énergie aux produits de Tederic.

Ce concept se reflète dans la conception architecturale, où le siège social de Tederic est relié à l’usine intelligente par le Pont Rouge, symbolisant un flux continu d’énergie. La forme de l’usine et l’interaction de la lumière et de l’ombre ressemblent à une batterie, alimentant le fonctionnement perpétuel du système de fabrication.

Cette conception unique offre non seulement une nouvelle forme expressive aux bâtiments industriels, mais repousse également les limites de l’esthétique et de la fonctionnalité des panneaux en polycarbonate. Il confère une nouvelle signification identitaire, faisant de cette usine un monument urbain emblématique, tant par sa fonction que par son apparence.

Langage architectural – Le style de conception de haute technologie du projet renforce l’identité de la communauté de l’innovation technologique et le profil de fabrication haut de gamme du client. Les lignes épurées forment une silhouette simple mais puissante, mettant l’accent sur les unités géométriques standardisées et l’utilisation de matériaux modernes, créant une sensation de légèreté et de structure ordonnée. Les murs-rideaux à double couche et les ailes dépassant vers l’extérieur produisent non seulement un effet superposé avec une interaction dynamique entre le plein et le vide, mais améliorent également la profondeur visuelle et la sensation de mouvement du bâtiment. Le mur-rideau est un élément essentiel de la performance thermique d’un bâtiment, représentant environ 40 % de la consommation énergétique globale, ce qui le rend essentiel pour atteindre l’efficacité énergétique. Le système de mur-rideau à double couche est basé sur une unité préfabriquée en profilé d’aluminium, réduisant considérablement le temps de construction et améliorant l’efficacité.

– Mur-rideau en verre – Le verre feuilleté à revêtement Low-E bloque efficacement les rayons infrarouges et ultraviolets, garantissant ainsi d’excellentes performances thermiques. De plus, après plusieurs séries d’échantillonnage, de simulation et de tests, le projet a finalement sélectionné 12 types de verre pour tenir compte des différentes conditions d’éclairage sur les différentes façades. Cette approche garantit non seulement un effet visuel réfléchissant cohérent sur l’ensemble du campus, mais aide également le client à contrôler et à réduire les coûts dans la mesure du possible.

– Calque d’ombre – Après une étude comparative des panneaux perforés, du treillis tissé et du treillis en aluminium expansé, le treillis en aluminium expansé économique a été sélectionné comme couche d’ombrage légère. Ce matériau maintient non seulement un taux de transmission lumineuse optimal, mais réduit également efficacement la réflectivité de la surface du bâtiment, minimisant ainsi l’éblouissement et améliorant le confort visuel. De plus, la conception structurelle du treillis en aluminium déployé favorise la circulation de l’air, améliorant ainsi l’efficacité énergétique du bâtiment.

– Boîte d’ombre – La combinaison de panneaux de support réfléchissants et de verre dissimule intelligemment les systèmes de protection incendie et les composants structurels dans la zone d’ombre, obtenant ainsi une sensation optimale de superposition et d’effets d’ombre. Cette conception garantit transparence et cohérence visuelle, donnant à la façade du bâtiment un aspect plus raffiné et moderne.

– Aile architecturale – De plus, des fenêtres ouvrantes ont été intégrées dans les ailes du bâtiment pour améliorer la ventilation naturelle et le confort intérieur. En modifiant le mécanisme traditionnel d’ouverture des fenêtres, chaque panneau de verre pleine hauteur offre une largeur libre extra-large, offrant des vues étendues tout en conservant la fonctionnalité.

Usine intelligente – L’usine intelligente présente une structure en treillis triangulaire, avec tous les joints de connexion structurellement optimisés pendant le processus de conception. Cela améliore non seulement l’effet visuel, mais réduit également la consommation d’acier d’environ 20 %. Pour répondre à l’exigence fonctionnelle d’intégrer un parcours visiteur au niveau supérieur, la conception a intelligemment ajouté des colonnes inclinées pour contourner les supports de poutre de grue, créant ainsi un parcours visiteur au dernier étage de l’usine tout en minimisant l’empreinte au sol. De plus, le parcours des visiteurs est relié au hall de réception du siège social via le pont Tederic Orange (la couleur de la marque), permettant ainsi un flux de visiteurs fluide et complet.

De plus, la nature légère et translucide des panneaux en polycarbonate réduit le besoin d’éclairage artificiel et diminue la quantité d’acier requise, ce qui entraîne des économies substantielles pour le projet. Grâce à plusieurs séries de tests et de recherches, y compris des simulations sur modèles et des expériences de prototypes, des composants de joints de connexion personnalisés ont été conçus et la pente de drainage a été augmentée pour répondre efficacement au risque de déformation des matériaux provoqué par des conditions météorologiques extrêmes et des fluctuations de température. Cette conception améliore considérablement la stabilité et la durabilité de la structure, garantissant sécurité et fiabilité dans diverses conditions climatiques.