Centre International de Congrès de Dakar / Tabanlioglu Architects

© Emre Dorter

+ 15

© Emre Dorter

Description textuelle fournie par les architectes. Situé sur la côte ouest de l’Afrique centrale, le Sénégal est bordé par l’océan Atlantique à l’ouest et par le fleuve Sénégal à l’est et au nord. La capitale du Sénégal, Dakar, est située à l’extrémité ouest du pays, sur la presqu’île du Cap-Vert. Le centre de congrès a ouvert ses portes en novembre 2014, à l’occasion de la 15e Assemblée de la Francophonie, où 75 présidents du monde se sont réunis. La géographie typique et les valeurs naturelles ont inspiré le projet. Les baobabs extraordinaires et caractéristiques du Sénégal se distinguent par leur énorme circonférence. Leurs troncs massifs peuvent atteindre une circonférence de 25 mètres ou plus. Leur deuxième caractéristique distinctive est leur grande longévité. Les baobabs ont vécu plus de mille ans, ce qui en fait des repères importants dans la plaine de savane sèche du Sénégal ; dans les histoires orales, les baobabs sont cités comme lieux de batailles ou comme marquage des frontières entre les États. Beaucoup de ces arbres historiques ont été classés monuments historiques par le ministère de la Culture.

© Emre Dorter

© Emre Dorter

Les éléments aquatiques environnants et la circonférence des masses du projet font référence aux valeurs des ressources. La longévité est l’objectif, à la fois pour l’existence physique du bâtiment et pour la puissance du pays, ainsi que pour être une source de fierté pour l’Afrique. Dans l’histoire, les rois étaient couronnés sous un arbre, les pourparlers avec les émissaires sous les feuilles et les branches ombragées et les arbres marquent les places publiques centrales des États ; comme abrité par un vieil arbre monumental, le toit monobloc du projet enferme les piles de bâtiments et protège chaque construction dédiée à une fonction spéciale contre les conditions météorologiques telles que les rayons directs du soleil et le vent.

© Emre Dorter

Plan de perspective

© Emre Dorter

Le complexe de bâtiments devient un port naturel pour les réunions présidentielles, offrant une atmosphère sereine et sécurisée. La construction relie des unités séparées, comme le rassemblement d’identités collectives fortes de diverses nations et la résolution des besoins des assemblées d’hommes d’État et des événements associés. Les unités du complexe reliées par l’eau et les ponts reliant les blocs séparés accentuent les notions de fondation-création, de durée-continuité et d’harmonie-ordre de la communauté, dans les domaines sociaux et environnementaux.

© Emre Dorter

Section

Les blocs rectangulaires sont imbriqués dans une enveloppe métallique semi-transparente comme un bouclier protégeant des lumières fortes et créant une impression de sécurité, protégeant les intérieurs des rayons de soleil intenses tout en bénéficiant de la lumière du jour de manière optimale. L’application de mailles s’écoule autour du bâtiment et protège les murs de verre intérieurs pour réduire la chaleur afin d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Les lames torsadées formant la texture de l’écran en maille se comportent comme un brise-soleil et offrent un intérieur ombragé sans entraver l’accent de transparence. Le bâtiment avec son voile élégant se fond visuellement avec l’eau environnante et crée des reflets éternels sur l’eau. Grâce à la disposition des panneaux en variations à différents niveaux et angles, la façade est perçue comme un assortiment de géométries ludiques scintillantes de lumière du jour, faisant écho aux couleurs et aux tons du ciel.

© Emre Dorter

L’effet tridimensionnel du rideau en maille confère au bâtiment une impression de flottement au-dessus du bassin de réflexion environnant, qui devient une illustration dramatique avec la brise marine glissant à travers les façades. La nuit, lorsque les intérieurs sont illuminés, les rayons suintants à travers les motifs incisifs deviennent encore plus ludiques sur l’eau.

© Emre Dorter

L’entrée dans le complexe est possible de tous les côtés, l’un étant l’entrée de service au nord. L’entrée présidentielle mène à la salle de conférence principale, un espace rectangulaire au premier étage. L’auditorium où 1500 délégués peuvent se réunir, les sièges des présidents font face au public comme une longue table d’honneur. La salle est située au milieu de la structure et accessible par le hall principal. Les entrées publiques se font par le restaurant public et avant la zone d’exposition en plein air, adjacente au bâtiment de presse et d’administration, les deux unités sur le côté ouest du complexe. L’entrée VIP se fait à l’extrémité est du complexe, entre l’unité du musée et l’unité VIP, qui est un bloc séparé relié à la salle principale par un pont de connexion transparent ; le niveau supérieur est réservé uniquement au président du Sénégal, à partir de ce niveau, l’unité VIP est directement reliée au restaurant VIP situé au-dessus du musée, au deuxième étage. Des deux côtés de la salle de conférence en coulisses, il y a la salle des experts et les salles VIP. Tous les intérieurs donnent une sensation d’espace et créent une large zone de circulation.

© Emre Dorter

Plan du rez-de-chaussée

© Emre Dorter

L’équilibre entre la lumière et l’ombre, la transparence d’un espace commun et la confidentialité des affaires d’État sont soigneusement pratiqués dans l’existence physique du projet. Une compréhension de l’architecture contemporaine est proposée pour le bâtiment qui est soutenu par tous les moyens d’infrastructure technologique, les préoccupations acoustiques sont soutenues par l’architecture, ainsi que la qualité des équipements techniques. Des systèmes de haute technologie et de haute sécurité seront appliqués dans le bâtiment. En accord avec sa fonction de lieu de rencontre des présidents, le bâtiment est fort et symbolise la modernité ; il est simple mais fonctionnel et trouve son expression dans l’élégance. La construction authentique acquiert des gestes qui lui sont propres et utilise le langage de l’architecture contemporaine. Ouvert aux négociations où les dirigeants se réuniront sous un même toit, le Centre international de conférences de Dakar sera un élément fort de haute représentation. Tel le puissant baobab ancien, le centre accueillera sous son toit les délégués des nations pour la paix, comme un pas en avant vers une union africaine, comme la devise du Sénégal « Un peuple, un objectif, une foi ».