Centre Industriel Buda Recypark / Atelier 229

Description textuelle fournie par les architectes. Le nouveau site logistique de l’Agence Bruxelles Propreté/Agentschap Net Brussel situé le long du canal de Bruxelles à proximité du pont de Buda, incarne une fusion harmonieuse entre fonctionnalité, durabilité et esthétique. Ce projet revitalise une zone sous-utilisée en un pôle logistique moderne tout en s’intégrant parfaitement à son environnement urbain.

Le site est organisé en quatre bandes distinctes :

Une bande « Dure » : Conçue pour les camions, comprenant les zones de stationnement, de lavage et d’inspection.

Bande « Bâtiment » : Un volume unique visible depuis le canal, abritant le bâtiment central et les halls logistiques.

Bande « verte » : Un axe vert comprenant des éléments de gestion de l’eau et servant de filtre vert, se prolongeant vers le canal jusqu’à une esplanade publique.

Bande de Centre de Recyclage (PAC) : Une zone séparée et accessible au public avec des flux de circulation séparés.

Les halls logistiques et le centre de tri sont dédiés à la gestion et au tri des déchets. Une aire de stationnement désignée est destinée au stationnement et à l’entretien des véhicules. De plus, la déchetterie (PAC) fait office d’aire de recyclage accessible au public.

Plan – Rez-de-chaussée

Le bâtiment social abrite : des bureaux, des vestiaires et une cantine pour le personnel, offrant un environnement fonctionnel et confortable. L’architecture du site favorise le bien-être des collaborateurs. Les espaces intérieurs sont baignés de lumière naturelle, assurant un confort visuel, acoustique et thermique supérieur. L’utilisation généralisée du bois et la qualité de l’air intérieur ont été privilégiées, offrant un environnement de travail sain et agréable.

Dans ce projet, la préférence a été donnée aux matériaux locaux et renouvelables, respectant les principes de l’économie circulaire. Le choix d’une construction en bois réduit l’empreinte écologique et garantit flexibilité et adaptabilité dans le futur grâce à la conception modulaire. Le mode de construction à sec utilisé minimise les perturbations sur le chantier, optimise les ressources naturelles et facilite le démantèlement et le recyclage en fin de vie. Les filières courtes ont été privilégiées autant que possible tout au long du projet. Par exemple, des milliers de m3 de terres issues des terrassements ont été transportés par mer via le canal et les matériaux ont été acheminés par bateau.

Coupe longitudinale

Les éléments standards utilisés pour le hall industriel permettent d’adapter facilement la structure dans le futur, en ajoutant des travées supplémentaires. Un état des lieux de démolition a également été réalisé pour favoriser la réutilisation des matériaux et équipements via les filières de réemploi. Un système « box-in-a-box » a été mis en place pour la cabine de tri, offrant une flexibilité maximale pour déplacer ou remplacer cette activité sans nécessiter de rénovation majeure. Dans le parc à conteneurs se trouve un centre de recyclage qui offre un espace pour la récupération des marchandises encore utilisables, de cette manière elles peuvent être réintégrées via des filières de réutilisation. Ce projet durable sera la référence pour toutes les futures constructions et rénovations de l’Agence Bruxelloise des Réseaux.