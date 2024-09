Centre énergétique du moteur à nuages ​​de Jingdezhen Taoxichuan / XING DESIGN

© Schran Image

© Schran Image

Une question intrigante. À quoi pourrait ressembler un bâtiment utilitaire dans un parc verdoyant ? Au cours de l’été 2019, bruyant et rythmé par le chant des cigales, on m’a posé cette question intrigante. L’inquisiteur était M. Liu Zili, président de Taowenlv, propriétaire de l’avenue des arts céramiques de Jingdezhen, Taoxichuan. Depuis 2012, il a invité l’équipe du professeur Zhang Jie de l’université Tsinghua à diriger la planification de la préservation et de la rénovation. Autrefois usine de céramique Cosmos et usine de machines en céramique appartenant à l’État, Taoxichuan s’est depuis transformée en une zone modèle d’industrie culturelle nationale et d’entrepreneuriat innovant, une destination touristique nocturne et une rue regorgeant de patrimoine culturel immatériel. Elle sert de scène à de nombreux artistes et créateurs qui ont migré à Jingdezhen.

© Schran Image

Diagramme

© Schran Image

En 2019, la première phase de Taoxichuan venait d’être dévoilée, mais de nombreuses zones étaient encore en cours de développement. L’infrastructure existante était mise à rude épreuve, avec une capacité électrique et une pression d’eau insuffisantes pour les étages supérieurs. L’infrastructure devait rattraper l’ambition croissante du site. Au départ, le client souhaitait minimiser l’impact visuel des unités utilitaires dispersées. Après une série d’évaluations techniques et d’optimisations d’économie d’énergie, il a décidé de construire un centre énergétique centralisé pour fournir le chauffage, le refroidissement, la pression d’eau et l’électricité pour le campus agrandi, tout en gérant l’efficacité énergétique et la sécurité incendie sur l’ensemble du site. Le centre énergétique serait situé sur un terrain vacant, qui serait creusé pour construire un parking souterrain relié aux hôtels voisins. Cette construction serait intégrée à la pose de canalisations de chauffage et de refroidissement et à un réseau intelligent. Une fois terminé, il serait recouvert de verdure, restauré en un parc vert. Revenons à la question : à quoi pourrait ressembler un bâtiment utilitaire dans un parc vert ?

© Espace Intime

Divisé en deux. Une centrale électrique, souvent appelée bâtiment utilitaire, n’est pas un endroit où l’on organise une fête. Elle se compose généralement d’un réservoir d’eau d’incendie, de pompes, de chaudières, d’unités de réfrigération, d’une sous-station et d’un centre de contrôle, le tout enfermé dans une grande boîte surmontée de tours de refroidissement massives entourées de persiennes. Un architecte habile pourrait trouver de nombreuses façons d’« habiller » une telle boîte. Mais ce qui m’a intrigué, c’était de savoir s’il y avait un moyen de répondre aux besoins fonctionnels de la centrale électrique tout en maximisant l’espace ouvert du parc.

© Schran Image

Voir

Nous avons divisé le bâtiment en deux parties : les unités de refroidissement, la distribution d’énergie, la chaufferie et le réservoir d’eau d’incendie sont enterrés sous terre, se fondant dans le paysage comme une pente herbeuse comme si on déchirait un coin de pelouse ; sept tours de refroidissement massives et un centre de contrôle ont été suspendus au-dessus, formant une forme de coin. Bien que l’intérieur du bâtiment soit toujours fermé au public, en divisant le volume, il restitue l’espace au parc, qui serait autrement occupé par l’empreinte du bâtiment. Lors des chaudes journées d’été, la grande « canopée » créée par la structure est devenue un espace ombragé et bienvenu pour se détendre et une plate-forme d’observation naturelle pour tout ce qui se passait dans le parc.

© Schran Image

© Schran Image

L’élévation nord, le long de la rue, présente des caractéristiques industrielles audacieuses et droites, exposant les équipements et les tuyaux réels comme une machine massive. Du côté du parc, cependant, le bâtiment semble plus doux, plus léger et plus organique, avec deux yeux incurvés, le centre de contrôle et une salle de réunion, tous deux créés en utilisant l’espace interne de la structure en treillis. Nous avons imaginé suspendre des balances entraînées par le vent sous la structure suspendue comme touche finale. Ces balances onduleraient dans la brise, transformant la structure en une installation artistique, un nuage mécanique flottant au-dessus de l’herbe. C’est ainsi qu’elle a obtenu le nom de Cloud Engine.

© Yi Li

Mélange dans le contexte. En tant que membre du groupe d’architecture de Taoxichuan, Cloud Engine est distinctif mais s’intègre bien dans son environnement. Lorsque la conception schématique de Cloud Engine a été livrée, le projet voisin ouest Jingyang Camphor Court de Vector Architects venait juste de commencer. De temps en temps, je voyais leur rendu d’une jolie cour paisible lors d’une réunion de conception, et cela me vient soudainement à l’esprit : si une machine métallique massive apparaît dans cette scène, ils doivent paniquer. Afin d’éviter parfaitement que Cloud Engine ne soit visible depuis cette jolie cour, nous avons déplacé l’ensemble du bâtiment vers le nord et ajusté l’angle du plan avec précision. Ce réglage a également affiné la forme du bâtiment, améliorant la perspective dramatique. Dans le hall de l’hôtel Guomao sur le site sud, nous utilisons le terrain paysager comme une barrière pour contrôler la vue. Cela permet de conserver la présence dramatique de Cloud Engine dans la zone herbeuse, et non pas agressive ou même cachée de la perspective des bâtiments environnants.

© Schran Image

Technologie et esthétique. Un centre énergétique commence par l’équipement, puis vient le bâtiment. Le système de refroidissement comprend trois refroidisseurs centrifuges à fréquence variable de 2200RT et un de 1100RT, associés à sept grandes tours de refroidissement. Pour le chauffage, il y a trois chaudières à eau chaude au gaz de 5,6 MW, plus deux chaudières à gaz de 1,4 MW pour l’eau chaude à usage quotidien. Ces spécifications techniques sont devenues la base de la conception. Nous avons adapté la grille du bâtiment pour accueillir l’équipement et avons soigneusement acheminé les tuyaux, en veillant à ce que l’espace réponde à tous les besoins opérationnels. Cela a nécessité une coordination précise entre les systèmes architecturaux, structurels et mécaniques, le tout rendu possible grâce à notre collaboration avec l’équipe IPPR de Chine. Nous avons construit des modèles paramétriques pour simuler l’impact des ajustements sur la conception globale, et avons même effectué des tests en soufflerie.

© Schran Image

La logique technique de l’équipement a sa propre beauté, mais dans la pratique architecturale traditionnelle, cette beauté est soit cachée dans les gaines, les plafonds et les persiennes, soit simplement imitée par les architectes d’intérieur, faisant référence au « style industriel ». Dans ce projet, nous avons voulu mettre en valeur la beauté de l’équipement, en l’intégrant à l’architecture pour présenter une esthétique mécanique cohérente. Dans les détails de la façade, nous avons utilisé des étiquettes chinoises et anglaises pour marquer les fonctions : par exemple, « Cold » est gravé sur les conduites d’eau froide et « Repair » est gravé sur l’accès de maintenance, de sorte que les détails du bâtiment se lisent comme un manuel d’utilisation.

© Schran Image

Plan du site

© Espace Intime

À un pas de la perfection. Depuis 2019, le projet a connu de nombreux hauts et bas en raison de la pandémie de COVID-19. En particulier pendant la phase cruciale de la construction extérieure, la collaboration à distance a été un défi de taille. Malgré les efforts responsables du client et de l’équipe EPC, et malgré le fait que la plupart des intentions de conception aient été atteintes, les échelles entraînées par le vent en bas n’ont finalement pas été installées pour diverses raisons. J’ai personnellement grimpé plusieurs fois sur le cadre pour tester des prototypes des échelles et leurs effets d’éclairage. Pour mieux documenter les tolérances des quilles inférieures, nous avons effectué un scan 3D, et les données recueillies serviront de base essentielle pour une éventuelle installation à l’avenir. Malheureusement, le « nuage mécanique » flottant au-dessus de la pente herbeuse reste inachevé, ce bâtiment est à un pas d’une œuvre d’art d’installation. Mais je garde espoir – peut-être qu’un jour, par tous les événements possibles, les échelles pourraient être installées et que ce nuage prendra enfin le vent.

© Schran Image

Concevoir un futur quotidien extraordinaire. Cela me rappelle un lointain passé, en 2010, lorsque je travaillais chez BIG et que je participais à un concours pour une usine de valorisation énergétique des déchets à Copenhague, où les gens pourraient skier sur le toit. C’était une idée audacieuse et inhabituelle. Après avoir remporté le concours, pendant le verre de célébration, quelqu’un a dit : « Cela peut sembler incroyable maintenant, mais dans quelques années, nos enfants penseront que skier sur une usine de valorisation énergétique des déchets est la chose la plus normale ». Après avoir quitté le Danemark, le projet a mis huit ans à se concrétiser, mais l’idée la plus ludique des « anneaux de fumée de CO2 » n’a jamais été réalisée. Parfois, le potentiel inexploité est le prix de l’innovation. C’est ce qui rend le design si stimulant et fascinant : repenser le présent, transformer l’extraordinaire d’aujourd’hui en la vie quotidienne de demain. Cela me motive depuis lors.

