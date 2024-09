Centre éducatif et culturel Duling / Projet Mingle, Université de Hong Kong

© Weiqi Jin

+ 11

© Weiqi Jin

Description textuelle fournie par les architectes. Notre voyage a commencé dans le pittoresque village Hakka de Duling, niché dans la campagne verdoyante du Guangxi, en Chine. Duling est un endroit où le temps semble ralentir et où l’air vibre au rythme de la vie rurale. Ce village, qui abrite une communauté d’environ 3 000 Hakka, est un lieu où les valeurs du travail acharné et de l’éducation sont profondément ancrées dans le tissu de la vie quotidienne. Niché au milieu d’une terre dotée de précipitations abondantes, mais souffrant d’une pénurie d’eau douce, le village était confronté à un défi paradoxal. Les villageois, qui étaient régulièrement confrontés à des averses de pluie, se sont retrouvés dépendants d’un maigre approvisionnement en eau de puits en raison de l’absence d’infrastructure d’approvisionnement en eau. Cette carence a donné lieu à des problèmes d’hygiène qui menaçaient de mettre en danger la santé et le bien-être de la communauté, en particulier de la jeune génération vulnérable.

© Weiqi Jin

Esquisser

Le projet – Le projet Duling visait à répondre aux besoins de la communauté tout en respectant les valeurs inhérentes à la culture Hakka. Notre principe de conception, fondé sur la durabilité et le respect de la tradition, cherchait à transformer un village confronté à des défis en un environnement offrant un espace sûr dans lequel les enfants pourraient jouer et apprendre, et un lieu où les villageois peuvent se rencontrer et se connecter.

© Weiqi Jin

Le projet a été entrepris dans le cadre d’une initiative à but non lucratif par des étudiants de l’Université de Hong Kong, guidés par des professionnels via la plateforme du Projet Mingde. L’entreprise s’est déroulée en deux phases. Dans un premier temps, la rénovation du bâtiment scolaire existant a été entreprise, renforçant son intégrité structurelle et créant une structure de toit supplémentaire pour le protéger d’une nouvelle détérioration induite par les intempéries. De plus, des toilettes durables ont été mises en place, dans le but de remédier aux problèmes d’hygiène urgents qui affligeaient la communauté scolaire.

Esquisser

© Weiqi Jin

La deuxième phase comprenait la construction d’un jardin d’enfants et d’un centre culturel dans le village. Cette conception a tiré parti du défi des fortes précipitations, les transformant en une ressource cruciale pour atténuer la pénurie d’eau douce de la communauté. En tenant compte de la topographie du site, du flux d’air, des vues paysagères et de la culture, le bâtiment adopte une forme en cascade, aboutissant à une série de toits à plusieurs niveaux. Ces toits canalisent l’eau de pluie vers un bassin de collecte de lotus, puis vers un système de recyclage souterrain, d’où l’eau propre est finalement pompée dans le bâtiment pour être utilisée.

© Weiqi Jin

Esquisser

© Weiqi Jin

Inspiré par l’importance de l’étang d’eau dans la culture Hakka, la conception du bâtiment est centrée autour d’un étang de lotus, qui sert à la fois de réservoir d’eau de pluie et de symbole d’éducation. Cet étang rappelle le patrimoine culturel intrinsèque, tout en intégrant parfaitement la durabilité dans le récit architectural. L’ouverture et la polyvalence de l’espace ont été des considérations clés tout au long du processus créatif. Les espaces de classe intérieurs sont conçus pour être fusionnés avec les espaces extérieurs, conservant un agencement flexible tout en maximisant le flux et en optimisant le contrôle thermique. Ces espaces hautement configurables permettent à l’utilisateur de les ajuster selon ses besoins sans être contraint par une disposition fixe. Cette approche donne la priorité aux besoins et aux préférences de l’utilisateur, permettant une expérience interactive au sein de l’espace.

© Weiqi Jin

Épilogue, En clôturant ce chapitre de notre voyage, il est essentiel de réfléchir à la véritable essence du projet dans lequel nous nous sommes lancés. Au-delà de la fonctionnalité des structures physiques que nous avons érigées, leur valeur intrinsèque réside dans les fondements philosophiques sur lesquels elles sont bâties. Ces principes, ancrés dans l’humanité, la compassion et la sensibilité culturelle, sont la source d’inspiration de nos efforts. Grâce à notre travail, nous sommes parvenus à comprendre l’impact profond de l’environnement bâti sur la création de liens communautaires forts et sur le dépassement des barrières culturelles et géographiques. Ces dimensions éthiques nous ont permis de créer des espaces qui incarnent le respect et la compréhension mutuels, mettant en valeur la résilience de l’esprit humain.