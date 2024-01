Centre d’événements Las Pircas / studiotalca Arquitectura | Ingénierie

© Cristian Silva et Omar Bascuñan

Description textuelle fournie par les architectes. La vallée centrale du Chili est géographiquement bordée du nord au sud par l’Angostura de Paine et la rivière Bío-Bío, et d’est en ouest par la cordillère des Andes et la chaîne côtière. Dans la ville de Talca, ce paysage à couper le souffle est visible depuis le Cerro La Virgen, offrant une vue sur la vallée, la ville et l’imposante cordillère des Andes avec le volcan Descabezado Grande. Cette image a laissé une impression durable sur les habitants et les visiteurs de la ville, et c’est précisément ce paysage de carte postale qui a inspiré le choix de l’emplacement du projet, au sommet d’une colline surplombant la rivière Claro.

Le centre événementiel Las Pircas, d’une hauteur de près de sept mètres, est un espace dédié à l’accueil d’événements, pouvant accueillir une grande variété d’occasions spéciales, des fêtes privées aux réunions d’entreprise.

Plan du site

Plan d’étage

La structure s’élève sur une charpente porteuse en acier, composée de piliers cylindriques disposés tous les sept mètres. À une hauteur de trois mètres commence un treillis diagonal qui soutient le toit. L’enceinte périphérique est un grand mur-rideau qui, avec la rupture du volume à 135 degrés, permet une large vue sur la vallée de Talca et les Andes à l’intérieur. Ces éléments de conception permettent une expérience visuelle qui s’étend au-delà du volume du bâtiment et du terrain environnant, intégrant de manière transparente la magnificence du paysage dans le projet.

L’entrée principale du centre événementiel est marquée sur sa façade, qui a reçu un traitement spécial pour provoquer l’oxydation du matériau, créant un contraste avec le volume global. La structure comprend un seul niveau divisé en cinq zones. La cuisine du centre événementiel est stratégiquement située dans le coin ouest pour garantir que la circulation des personnes ne soit pas entravée à l’intérieur du lieu. Vient ensuite l’espace central des célébrations, un espace spacieux où la structure et la vue extérieure deviennent des éléments clés. Par la suite, il y a un volume indépendant abritant la zone de service avec salles de bains, divisant simultanément l’espace central pour laisser la place à la zone grill et au foyer. Enfin, dans le secteur nord, il y a un patio extérieur qui, bien qu’à l’abri des vents locaux intenses, offre toujours une vue panoramique grâce aux vastes parois vitrées.

De cette manière, la forme et les principales caractéristiques du Centre Événementiel Las Pircas visent à établir des liens non seulement avec son environnement immédiat mais aussi avec un contexte territorial beaucoup plus large.