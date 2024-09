Centre des Femmes de Rufisque / Hollmén Reuter Sandman Architects

© Juha Ilonen

2001



Saija Hollmen, Jenni Reuter, Helena Sandman



Description textuelle fournie par les architectes. Au printemps 1996, un groupe d’étudiants du Département d’architecture de l’Université de technologie d’Helsinki s’est rendu au Sénégal pour relever un défi par des moyens architecturaux. Parmi eux se trouvaient Saija Hollmén, Jenni Reuter et Helena Sandman, alors étudiantes. Elles ont été initiées au travail d’un groupe de femmes local, qui a suggéré l’idée de concevoir un centre pour les associations de femmes de leur quartier. Au départ, cela a été entrepris comme un exercice d’apprentissage.

De retour chez eux, les étudiants ont jugé important de ne pas laisser tomber les femmes et ont commencé à collecter des fonds pour construire le centre. Ce processus a pris du temps, permettant au projet d’évoluer et de mûrir sur plusieurs années. Les réunions avec les groupes de femmes ont permis d’affiner la conception, même s’il était parfois difficile de se concentrer sur les priorités, car certains membres étaient préoccupés par des détails tels que les ustensiles de cuisine. Les architectes ont souligné que la priorité était de construire d’abord le centre, dans les limites de leur budget limité. Il a été convenu que le centre devait accueillir une gamme d’activités différentes, de sorte que les espaces intérieurs et extérieurs devaient être adaptables pour une utilisation flexible.

Une fois les besoins spatiaux clarifiés, la conception a nécessité une compréhension approfondie du contexte urbain environnant. À l’aide de cartes satellite et en visitant des maisons locales, les architectes ont étudié l’architecture traditionnelle de la région, qui centrait souvent les bâtiments autour d’une cour. Ils avaient pour objectif de construire le centre dans le style d’une maison typique de Rufisque, en évitant l’impression d’équipement public.

Plan

Il était également important d’impliquer dès le départ d’autres organisations civiques. L’équipe a été confrontée à des questions telles que : « Pourquoi un centre pour femmes et non un club sportif ou un jardin d’enfants ? En communiquant tôt et en évitant les liens administratifs, ils espéraient empêcher que le centre soit politisé ou détourné de son utilisation prévue par les groupes de femmes.

Section CC

Le parc immobilier de la zone était dense et bas, de sorte que le centre a été conçu pour s’intégrer dans son environnement. Pour éviter la sensation d’isolement des autres projets qu’ils avaient vus, un solide mur extérieur enfermait les structures autour d’une cour intérieure. La couleur rouge du bâtiment, créée à partir d’un pigment d’oxyde de fer, lui confère une identité unique au sein du quartier. Une fois terminé, il a été nommé Kër Xonq – la Maison Rouge.

Après avoir obtenu le soutien du ministère finlandais des Affaires étrangères et obtenu un terrain offert par la ville de Rufisque, la conception a été finalisée. Le projet a incorporé des matériaux locaux et recyclés, notamment du ciment donné par une usine locale et des briques de verre fabriquées à partir de vieilles bouteilles. La conception du toit comportait une couche isolée pour aider à maintenir un intérieur frais, une solution nouvelle mais efficace pour la région.

Section AA

L’ouverture de la Maison Rouge a été une occasion joyeuse, à laquelle ont assisté des centaines de personnes. Après des années de dévouement et de collaboration, le centre a été achevé, enseignant aux architectes de précieuses leçons sur leur profession et l’importance de la communauté.