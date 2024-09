Centre des arts du spectacle de Pékin / Schmidt Hammer Lassen + Perkins&Will

© Zhu Yumeng

© Zhu Yumeng

Description textuelle fournie par les architectes. La Chine a inauguré un nouveau complexe des arts du spectacle à Tongzhou, un port historique sur le Grand Canal et la porte d’entrée orientale de Pékin. Conçu par le cabinet d’architecture Perkins&Will et Schmidt Hammer Lassen de Shanghai, avec un aménagement paysager de SLA, le Beijing Performing Arts Centre est le point d’ancrage du quartier culturel récemment désigné de Tongzhou, un ensemble de projets municipaux majeurs qui comprend également un musée, une bibliothèque et de vastes espaces verts. Composé de trois salles de classe mondiale – un opéra, un théâtre et une salle de concert – ainsi qu’une salle polyvalente et une scène en plein air, le Beijing Performing Arts Centre accueillera des centaines de spectacles chaque année – allant des opéras traditionnels chinois et occidentaux aux performances orchestrales, aux pièces de théâtre et aux danses.

© Zhu Yumeng

© Zhu Yumeng

« Nous avons toujours considéré ce projet comme un conteneur pour la culture », explique l’architecte en chef Chris Hardie. « Inspirés par les entrepôts qui abritaient autrefois les matériaux et la nourriture destinés à être transportés vers Pékin, nous créons aujourd’hui des entrepôts pour la culture locale et mondiale, un point central de l’engagement de Pékin envers les arts. »

© Zhu Yumeng

Conçu pour cultiver la communauté tout en favorisant la santé et le bien-être des visiteurs et de l’environnement, le projet incarne l’histoire riche du site et son avenir prometteur dans une expression poétique subtile. Conçus comme des lanternes pour les arts du spectacle, les bâtiments rappellent l’importance de Tongzhou en tant que centre de transport et de stockage commercial en faisant référence aux lignes de toit des entrepôts qui bordaient autrefois les rives du canal et aux voiles des bateaux traditionnels du canal. Les formes évoquent simultanément un rideau de théâtre qui se sépare au début d’une représentation. Un large socle, accessible de toutes les directions par des marches et des rampes évasées, unifie le complexe. Cette plate-forme surélevée prolonge les halls des bâtiments dans le parc boisé environnant, établissant la relation entre les intérieurs, le paysage et le Grand Canal.

© Zhu Yumeng

© Zhu Yumeng

« Bien que chaque bâtiment ait une fonction spécifique, leurs formes sont complémentaires », explique le directeur du projet, Chao Chen, ajoutant que l’intérieur de l’opéra, par exemple, a été conçu pour une acoustique optimale. « Ils fonctionnent ensemble pour obtenir cette agréable suggestion de lanternes au bord de l’eau. »

© Zhu Yumeng

Construit en plusieurs parties depuis le 5e siècle avant J.-C., le Grand Canal, long de 2 000 kilomètres, est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il relie Pékin à la Chine du Sud et est essentiel à la culture et à l’économie du pays depuis des millénaires. Le district de Tongzhou à Pékin a longtemps été un important point de commerce le long du canal ; lorsque les marchandises arrivaient à Tongzhou en provenance du sud, elles étaient triées et stockées dans des entrepôts jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires à Pékin. Dans un renversement régional, le complexe des arts du spectacle attirera désormais les habitants et les visiteurs de Pékin de la ville vers le canal.

© Zhu Yumeng

L’équipe de conception a intégré des caractéristiques durables dans tout le projet qui favorisent la santé humaine et celle des écosystèmes, ce qui a valu au projet une note de trois étoiles en Chine pour sa performance environnementale. L’enveloppe du bâtiment à haute performance, qui est ombragée par un écran en aluminium perforé, conserve 20 % d’énergie de plus que ce que requiert la réglementation locale. Les bâtiments sont raccordés à un système énergétique de quartier principalement alimenté par des pompes à chaleur géothermiques, ce qui permet d’atteindre un taux d’utilisation d’énergie renouvelable de 60 %. Le système de filtration du système CVC combiné à des capteurs de dioxyde de carbone dans les espaces publics garantit une qualité élevée de l’air intérieur. Les appareils à faible débit conservent l’eau dans tous les bâtiments. Les jardins d’eau de pluie et les trottoirs perméables créent un paysage poreux, semblable à une éponge, qui absorbe et retient les eaux pluviales sur place, réduisant ainsi les risques d’inondation. L’irrigation paysagère, le nettoyage des routes et des garages et la chasse d’eau des toilettes utilisent tous des eaux grises municipales récupérées à 100 %, réduisant encore davantage la consommation de ressources en eau.

© Zhu Yumeng

Une station de métro dédiée sous le parc, ainsi que des rampes et des escaliers au niveau du sol, facilitent l’accès du public. Le niveau souterrain comprend également un parking, des commerces et un complexe de restauration entrecoupé de jardins en contrebas. Le socle est toujours ouvert dans le cadre du parc, offrant aux visiteurs des vues inspirantes sur Tongzhou et le Grand Canal. « C’est gratifiant de voir le flux de personnes et le partage d’idées et d’expériences dans et autour du Beijing Performing Arts Centre, le tout reflété dans la voie navigable historique », déclare James Lu, directeur régional de Perkins&Will. « Ce projet témoigne véritablement de la vision et de l’engagement de la ville envers les arts et la culture. »