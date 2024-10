Centre de santé et de bien-être de quartier de SPO – Bulletin du quartier Bay

Saviez-vous que Les centres de santé et de bien-être de quartier offrent-ils une large gamme de services ?

SPO travaille avec la Ville d’Ottawa et des partenaires communautaires pour offrir des programmes intégrés axés sur la santé publique plus près des lieux où vivent les gens, en donnant accès gratuitement à des services de santé et sociaux sans rendez-vous. Centres de santé et de bien-être de quartier (NHWH) offre une gamme de services, notamment :

Vaccination (Voir ci-dessous pour plus d’informations)

Dépistages dentaires

Être parent à Ottawa

Dépistage du diabète

• Emploi et services sociaux

Vaccination contre la COVID-19 et la grippe :

NHWH propose des vaccins contre la COVID-19 et la grippe aux personnes éligibles à haut risque et aux populations prioritaires confrontées à des obstacles à l’accès, y compris les nouveaux arrivants sans OHIP et les enfants de moins de 2 ans (ainsi que les membres de leur ménage). D’autres résidents éligibles peuvent avoir accès aux vaccins contre la COVID-19 et la grippe, dans la mesure où la capacité le permet. Compte tenu de la capacité limitée du NHWH, SPO encourage les résidents à contacter leur pharmacie locale ou leur fournisseur de soins primaires pour accéder aux vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe. La liste des pharmacies proposant des vaccinations est disponible ici : Emplacements des vaccins en pharmacie contre la COVID-19 (ontario.ca)

Vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) :

La NHWH propose des vaccinations par anticorps contre le VRS aux nourrissons, sans accès à un pédiatre ou à un prestataire de soins primaires, nés en 2024 et âgés de moins d’un an, ainsi qu’aux nourrissons nés au cours de la saison 2024-2025 du VRS. Les rendez-vous RSV peuvent également être réservés via le Page Web Les enfants avant tout. Veuillez noter que le vaccin RSV pour les personnes âgées n’est pas disponible au NHWH.

Vaccins de routine et en milieu scolaire pour les enfants et les jeunes :

NHWH propose les vaccins de routine requis pour fréquenter les écoles et les garderies, y compris tous les vaccins en milieu scolaire. Ils sont offerts aux enfants et aux jeunes âgés de deux mois à 17 ans qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires (comme un médecin de famille ou une infirmière praticienne). Cela inclut les enfants et les jeunes sans OHIP.

Veuillez consulter le calendrier de novembre pour voir quels services sont offerts dans votre hub local. Aucun rendez-vous n’est nécessaire. Différents services sont offerts dans les différents emplacements des hubs.

Pour plus d’informations, l’horaire complet et les emplacements des centres de santé et de bien-être de quartier, visitez www.OttawaPublicHealth.ca/NeighbourhoodHub.