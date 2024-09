Centre de quartier ARK / LKSA

© Gu, Uijin

+ 23





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

956 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Architectes principaux :



Lee Keun Sik



© Gu, Uijin

Description textuelle fournie par les architectes. L’acte d’architecture peut être développé à partir du concept de « métaphore ». L’image d’un navire (arche) flottant doucement sur la mer d’une ville grise a été utilisée comme métaphore. En donnant à la forme et au matériau une impression de poids, l’objectif était d’établir une présence sereine et fondamentale au sein de la ville en tant que sanctuaire et espace matriciel.

© Gu, Uijin

Section

© Gu, Uijin

Pour s’intégrer au mieux au contexte urbain, une palette de couleurs monotones a été choisie, évitant les teintes criardes, et un rapport équilibré des ouvertures a été configuré. Le contraste entre l’extérieur et l’intérieur a été conçu pour renforcer le sentiment d’enceinte. Ce sentiment d’enceinte est un élément qui nous procure une stabilité visuelle et une tranquillité.

© Gu, Uijin

© Gu, Uijin

Plan de la 1ère étape

© Gu, Uijin

De plus, les lignes horizontales de la pierre ont été soulignées par l’incorporation de détails en retrait pour accentuer l’horizontalité, et toutes les extrémités et bords verticaux ont été arrondis pour créer une texture douce. La matérialité unique de la pierre a été variée pour éveiller le potentiel latent du matériau lui-même. L’espoir est que les gens puissent communiquer doucement avec la ville depuis l’étreinte de l’arche, en faisant l’expérience de la valeur d’une architecture qui ressemble à l’étreinte d’une mère.