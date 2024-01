Centre de conférences international de Ningbo / Tanghua Architect & Associates

© Geek

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

398 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Architecte principal :



Tang Hua





Conception architecturale:



Yang Shan, Teng Jun, Qiao Yibing, Guo Xiaochen, Kang Lijun, Sun Shangwen, Zhao Yanhao, Zhao Dawei, Jin Yirun, Li Shujing, Liu Chen, Wei Chengqi, Jiang Chenxi



















Description textuelle fournie par les architectes. Tanghua Architects a conçu un centre de conférence sous la forme d’un pont couvert entouré de paysages pittoresques de montagnes et de rivières. Ce projet, doté d’un design distinctif et d’une réponse au génie loci, s’est distingué parmi d’autres propositions lors d’un concours international et a été exécuté avec succès. Le centre de conférence sert de lieu pour les affaires gouvernementales et les activités commerciales liées à « l’Initiative la Ceinture et la Route » et au « Plan d’intégration du delta du fleuve Yangtsé ».

De plus, il symbolise la culture nationale et joue le rôle de pont reliant Ningbo et le monde. Le centre de conférence est situé dans la zone panoramique du lac Dongqian, à la périphérie sud-est de la ville de Ningbo. Adjacente à la rive ouest du lac Dongqian et reliée à deux montagnes sur ses côtés nord et sud, la parcelle principale s’étend sur environ 49 hectares (735 mu). C’est là que se rencontrent les ruisseaux, les rivières, les lacs, les montagnes, les étangs de lotus, les points d’eau et les berges des rivières, et que de vastes rizières et zones humides s’étendent sur des milliers de mètres carrés.

Plan – Chantier

Conservation écologique et respect de l’environnement. Nous avons préservé la topographie, le système d’eau et l’écosystème existants du site, le centre de conférence étant disposé au-dessus dans une zone en forme de ceinture nord-sud. La configuration compacte du bâtiment assure la préservation de 36,7 hectares de paysage agraire, incarnant une rétention romantique du paysage agricole à l’ère d’une expansion urbaine rapide. D’une part, cela permet de réserver des terrains de manière flexible pour un éventuel développement urbain futur ; D’une part, les terres agricoles existantes sont devenues une zone de transition écologique continue qui facilite la « symbiose ville-campagne ».

Programmes et échelle. Le pont couvert est divisé en quatre zones avec trois sorties d’eau avec des programmes disposés selon la logique public-privé du nord au sud. La partie nord de l’aménagement est une salle polyvalente à grande échelle de 11 000㎡, suivie par les salles principales de 5 500㎡, la salle de banquet de 3 700㎡ et la zone du sommet de 1 800㎡. La partie sud est un hôtel cinq étoiles de 342 chambres. Les trois sorties d’eau deviennent naturellement des nœuds paysagers entre les volumes fonctionnels et les espaces ouverts. Les rues à petite échelle et les établissements commerciaux reliés au centre de conférence sont disposés au bord de l’eau, avec les villages, les rues du marché et les temples, ils constituent une scène urbaine multidimensionnelle semblable à celle d’un pittoresque rouleau de peinture de Jiangnan.

Circulation. Le volume principal du bâtiment est élevé à 5 m de hauteur, la structure principale, les équipements et les fonctions de service étant regroupés dans un volume de 5 m de hauteur. Le plancher de conférence est à 10 mètres au-dessus du sol du site. Profitant de la différence de hauteur du site entre le nord et le sud, le centre de conférence peut être relié à la route de la ville à différentes hauteurs, réalisant ainsi un trafic tridimensionnel. Lors de l’organisation de réunions, les participants entrent dans le centre de conférence par le niveau supérieur et sortent par le niveau inférieur, tandis que la circulation des services et la circulation des marchandises sont organisées séparément. Grâce à de multiples sorties reliées au réseau de transports publics urbains, un assemblage et une évacuation en douceur sont assurés.

Lorsque les lieux de conférence sont fermés, le pont couvert et les rues commerçantes sont ouverts au public 24 heures sur 24, se transformant en un marché emblématique et en des établissements rappelant les villes d’eau de Jiangnan. Le pont couvert n’est pas un simple pont, mais plutôt un bâtiment en forme de pont. Il sert d’espace public ouvert multifonctionnel, offrant un abri contre le soleil et la pluie, ainsi qu’un lieu permettant aux gens de se reposer, de communiquer, de se rassembler et de profiter du paysage. Cette structure unique contribue également à établir un pôle éducatif qui mélange les éléments de la culture locale, de l’histoire et de la science.

Conservation de l’environnement et efficacité énergétique. L’accent mis sur la conservation de l’environnement, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions est intégré dans les bâtiments individuels et le réseau d’infrastructures urbaines. Le site du projet est situé à côté du déversoir de Gaoqiu, une zone importante pour le détournement et le stockage des crues dans le cadre du système de contrôle des crues du lac Dongqian. Pour minimiser l’impact sur l’environnement hydrologique local, l’équipe de conception a conçu un bâtiment de style pont sur pilotis surélevé au-dessus des champs. Cela permet une vue rapprochée du lac Dongqian sans altérer les propriétés intrinsèques du déversoir Gaoqiu. Pour réduire le ruissellement des eaux de pluie et la pollution de l’eau, des toits verts sont utilisés, tandis que des matériaux de pavage perméables sont utilisés pour conserver de vastes zones d’espaces verts et augmenter l’infiltration et la reconstitution de l’eau.

De plus, l’énergie photovoltaïque renouvelable sur site est utilisée pour fournir de l’eau chaude, et un système d’échange de chaleur géothermique est mis en œuvre pour améliorer les économies d’énergie et économiser les ressources spatiales. Remontant à l’origine culturelle de la ville de Ningbo, l’agriculture peut être considérée comme la racine de la culture Hemudu. En préservant la zone humide naturelle du site, notre conception juxtapose la zone urbanisée à haute densité et au rythme rapide avec l’espace naturel idyllique et intègre le système de l’industrie du tourisme culturel avec le système de l’industrie des expositions. C’est le lien entre la culture régionale et la ville moderne, une ville d’eau contemporaine du Jiangnan où les rivières et les lacs se rencontrent et accueillent à la fois l’agriculture et le commerce et un exemple de l’aspiration des gens de Ningbo à une vie meilleure.