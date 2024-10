Centre d’activités étudiantes AC Pandya / Abin Design Studio

Avec l’aimable autorisation d’Abin Chaudhuri

+ 7





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

250 m²



Architecte principal :



Abin Chaudhuri



Avec l’aimable autorisation d’Abin Chaudhuri

Description textuelle fournie par les architectes. Le pavillon rend hommage au remarquable professeur AC Pandya et à son profond héritage. Le style de vie humble du professeur Pandya, illustré par ses années d’enseignement dans une simple cabane située dans un petit village indien, a inspiré l’architecte à transformer le concept de « HUT » en « PAVILLION ». Située sur le campus de l’IIT Kharagpur, cette structure innovante rend hommage à la nature ancrée et au dévouement du professeur Pandya à l’éducation.

Avec l’aimable autorisation d’Abin Chaudhuri

Plan

Avec l’aimable autorisation d’Abin Chaudhuri

La conception du pavillon réinvente le toit en pente traditionnel en prolongeant la ligne de crête en diagonale jusqu’au sol. Ce geste symbolique reflète la personnalité terre-à-terre sans prétention du professeur AC Pandya. Construit avec une structure MS légère, le pavillon sert de laboratoire agricole pour le département de génie agricole de l’université. Sa façade combine treillis métallique et verre pour optimiser la lumière naturelle et la ventilation tout en protégeant les intérieurs des fortes pluies.

Avec l’aimable autorisation d’Abin Chaudhuri

En interne, l’espace a été ingénieusement conçu pour fonctionner comme un lieu polyvalent pour des événements culturels et des interactions sociales, ainsi que des activités éducatives pour les étudiants. Pour améliorer l’utilité multifonctionnelle, une partie du sol a été surélevée en marches, offrant des possibilités de sièges et utilisant l’espace en dessous pour des installations essentielles telles que des garde-manger et des toilettes. De plus, la plus grande surface du toit peut accueillir des panneaux solaires, garantissant ainsi la durabilité en répondant aux besoins électriques du pavillon. Grâce à sa conception ingénieuse, le pavillon maintient une ventilation naturelle toute l’année, évitant ainsi la nécessité d’une climatisation.

Isométrique

Avec l’aimable autorisation d’Abin Chaudhuri

Aujourd’hui, le pavillon sert de plaque tournante pour diverses activités et rassemblements étudiants sur le campus. Son succès crée un précédent pour une initiative de conception similaire dans d’autres établissements d’enseignement, honorant les contributions sociétales de personnalités respectées comme le professeur AC Pandya.