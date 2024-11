Centre d’accueil de la culture publique de Suzhou / Création de Tsing-Tien

© Minjie Wang

Zone: 250 m²

250 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Fabricants: Huili



Architectes principaux: Freja Bao



Freja Bao



© Minjie Wang

Description textuelle fournie par les architectes. Renmin Road est l’une des rues importantes du district de Gusu, à Suzhou, avec plusieurs lieux culturels publics le long de son parcours, dont le Centre culturel public de Suzhou. Le Centre culturel public de Suzhou (ci-après dénommé le Centre culturel) est un établissement culturel complet, comprenant des institutions telles que le Musée d’art de Suzhou ; Centre culturel de Suzhou ; Musée des célébrités de Suzhou ; Académie d’impression de gravure sur bois de Suzhou ; Académie des arts de la découpe des sceaux de Suzhou ; Académie de peinture à l’huile de Suzhou ; et l’Académie des arts de la peinture en poudre de Suzhou.

© Shucen Liu

Vision de conception. Notre objectif est d’intégrer et d’améliorer la fonctionnalité globale du centre de services aux visiteurs, en créant un espace complet combinant services d’information, expositions d’art moderne, espaces de loisirs et soutien aux jeunes artistes. Grâce au design, nous cherchons à rehausser l’expérience du visiteur, en intégrant l’art et la créativité pour mieux s’aligner sur l’importance publique du centre culturel public de Suzhou dans l’éducation artistique urbaine et communautaire contemporaine.

© Shucen Liu

Modèle

Stratégies de rénovation. Ouverture de la façade : Unifier le langage de la façade pour une meilleure visibilité et convivialité par les visiteurs ; Affiner les points forts visuels : Assurer l’alignement avec le ton du Centre culturel tout en mettant en valeur les éléments visuels ; Contraste des matériaux : utilisez un mélange de matériaux chauds et froids pour créer une atmosphère artistique à la fois invitante et contemporaine.

© Minjie Wang

Toit (L). Nous envisageons la place comme un salon communautaire, où la façade et certaines parties du paysage du centre de services aux visiteurs deviennent des sculptures urbaines pour l’interaction des visiteurs. En supprimant les murs d’origine, nous avons érigé 11 toits de différentes longueurs et hauteurs, créant ainsi un auvent rythmé sous lequel les visiteurs peuvent se reposer et se détendre.

© Minjie Wang

Détail

Toit (M). En continuant à l’intérieur, nous avons transformé le plafond en un « jeu de puzzle » avec des modules trapézoïdaux disposés selon cinq motifs différents, formant le « toit » de l’espace. Cette approche modulaire réduit les difficultés de construction et raccourcit le calendrier du projet.

© Minjie Wang

Plan d’étage

© Minjie Wang

Toit (S). En allant encore plus loin, nous avons appliqué le concept de toit à la conception du mobilier. Les îlots d’affichage intègrent des conceptions de toit miniatures, créant des étagères d’affichage flexibles et reconfigurables. Modulaire. Dans ce projet, nous avons exploité les caractéristiques murales d’origine en concevant des vitrines modulaires basées sur le rythme du « solide » et du « vide ». La conception répond aux exigences d’un calendrier de construction serré, de facilité d’utilisation future et de clarté des expositions en cours.

Modèle

La rénovation du centre de services aux visiteurs représente une amélioration du centre de services existant du Centre culturel public de Suzhou. Pour la communauté, cette amélioration améliorera la qualité de vie et les espaces sociaux des résidents, leur permettant de participer plus facilement à diverses activités culturelles et de profiter d’expériences culturelles diverses telles que des expositions d’art et des représentations théâtrales. Pour les jeunes artistes, les zones d’exposition et de création culturelle dédiées du centre de services offrent un meilleur environnement et une meilleure plateforme, soutenant leur création artistique.

Détail

© Minjie Wang

© Minjie Wang

Pour la ville de Suzhou, cette modernisation vise à approfondir la compréhension des visiteurs de la culture et du charme artistique de Suzhou, en faisant du Centre culturel un point de repère culturel et un point culminant de Suzhou, et en injectant une nouvelle vitalité dans l’écosystème artistique de la ville. Cela reflète la philosophie de conception de Tsing-Tien Making : engagé dans des projets publics et historiquement importants, améliorant la connexion et l’expérience des groupes communautaires et des individus avec le design. Grâce à notre conception, nous visons à renforcer son impact sur les villes, les rues, les communautés, les familles et les individus, en interprétant mieux l’importance intrinsèque et sociale du projet et en enrichissant son engagement social et sa sensibilisation du public.