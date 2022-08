Centre culturel des Appalaches sous le choc des inondations historiques

WHITESBURG, Ky. (AP) – Les eaux de crue déchaînées qui ont fait des dizaines de morts ou de disparus dans l’est du Kentucky ont également balayé une partie de l’histoire irremplaçable de la région.

Appalshop, un centre culturel connu pour faire la chronique de la vie des Appalaches pour le reste du monde, nettoie et évalue ses pertes, comme une grande partie de la région montagneuse sinistrée qui l’entoure.

Des inondations record sur la fourche nord de la rivière Kentucky ont inondé le centre-ville de Whitesburg, dans le sud-est du Kentucky, causant d’importants dégâts la semaine dernière au célèbre dépôt de l’histoire et de la culture des Appalaches. Certaines de ses pertes sont probablement permanentes, après que les eaux de crue ont trempé ou emporté certains des trésors d’Appalshop, y compris des archives documentant le passé riche et parfois douloureux de la région.

“C’est déchirant de voir notre bâtiment bien-aimé submergé par les eaux de crue”, a déclaré le directeur exécutif d’Appalshop, Alex Gibson. “Nous nous rétablirons, mais en ce moment, nous pleurons certainement ce qui a été perdu.”

Lancé il y a plus d’un demi-siècle en partie comme terrain de formation pour les cinéastes en herbe, Appalshop est devenu une entreprise aux multiples facettes dont la mission est d’élever la région. Outre son institut cinématographique, il comprend une station de radio, un théâtre, une galerie d’art, une maison de disques et un programme de développement communautaire.

Mais maintenant, l’attention d’Appalshop s’est tournée vers l’intérieur. Le centre connu pour la formation de conteurs fait partie de l’une des plus grandes histoires de la région – alors que les eaux de crue ont couvert de vastes étendues de la région montagneuse, entraînant des morts et des destructions généralisées.

Appalshop est assuré et son équipe travaille toujours pour évaluer l’étendue de ce qui a été perdu et ce qui peut être récupéré, a déclaré sa directrice des communications, Meredith Scalos.

“Il faudra probablement une semaine avant que nous connaissions la totalité des dégâts”, a-t-elle déclaré. “Nous allons reconstruire pendant des années, pas des jours ou des semaines.”

Le premier étage de son bâtiment principal a été inondé par la montée rapide des eaux. Lorsque les équipes de nettoyage sont entrées, elles ont trouvé une épaisse couche de boue. La station de radio et le théâtre ont subi des dommages importants, a déclaré Scalos. Les archives ont également été endommagées. Les deux étages supérieurs sont indemnes. Un autre bâtiment Appalshop a également subi des dommages importants.

Au départ, la plus haute priorité a été de nettoyer et d’évaluer les archives, qui comprenaient des dizaines de milliers d’articles documentant des coupes transversales de la vie des Appalaches au fil des décennies, a déclaré Scalos.

Scalos a dit qu’elle craignait la perte d’objets uniques qui racontent l’histoire de la région.

Les documents d’archives comprennent des films, des photos, des histoires orales, des performances musicales, des magazines et bien plus encore. Les pièces abordaient des sujets tels que l’extraction du charbon, les conflits de travail, la politique, la religion, l’art populaire et les tendances démographiques. Une partie du matériel a été emportée dans les rues de Whitesburg.

Les responsables d’Appalshop contactent les responsables fédéraux des urgences pour déterminer la disponibilité de l’aide, a déclaré Scalos. Appalshop reçoit des financements de nombreuses sources, y compris de grandes fondations et des particuliers. Ses entreprises ont grandi au fil des ans, mais sa mission est restée constante : mettre en valeur les traditions appalachiennes et promouvoir la créativité de ses habitants.

Pendant des décennies, il a été à l’avant-garde des efforts visant à remodeler l’image de la région en mettant en valeur la richesse de son histoire et de sa culture et en donnant aux Appalaches une voix pour partager leurs histoires, a déclaré Dee Davis, président du Centre for Rural Strategies, qui a un bureau à Whitesburg.

“Au fil du temps, les films, pièces de théâtre et enregistrements d’Appalshop ont largement contribué à exposer le vide des stéréotypes du hillbilly”, a déclaré Davis, qui travaillait auparavant chez Appalshop.

Se souvenant de son passage chez Appalshop, il a déclaré: «Notre attitude était:« Nous sommes peut-être des péquenauds, mais vous ne valez pas mieux que nous. Et cela s’est reflété dans notre travail.

L’inondation, quant à elle, a interrompu l’horaire chargé du centre. Sa projection de film Summer Documentary Institute, destinée à présenter les travaux de ses stagiaires, a été reportée sine die, a déclaré Scalos.

“Cet événement est le point culminant de l’été de travail des jeunes stagiaires où ils montrent leurs documentaires à des amis, à la famille et à la communauté avant que les films ne soient soumis à des festivals de films”, a déclaré Scalos. “Celui-là est particulièrement dégueulasse.”

Appalshop avait commencé à planifier son calendrier de projections de films d’automne, mais cela aussi sera reporté.

Alors même qu’il fait face à sa propre crise, Appalshop n’a pas perdu de vue sa mission. Reconnaissant la nature historique de ce qui s’est passé ces derniers jours, le centre tente de faire la chronique des inondations pour les générations futures.

“Nous documentons autant que possible”, a déclaré Scalos. « Bien sûr, une partie de notre équipement a été perdue et n’est pas récupérable. À l’ère du smartphone, c’est beaucoup plus facile, bien sûr. Nous chercherons des moyens de rassembler les histoires, c’est sûr.

Bruce Schreiner, Anita Snow et Timothy D. Easley, Associated Press