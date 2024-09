Centre Culturel Carbajosa de la Sagrada, Salamanque / Gabriel Gallegos Borges

© Gabriel Gallegos Alonso

Fabricants : Blanfer, Céramique Champ, Cortizo, Daisalux, Faro , Grestejo, Velilla métallique, Nouvelle Inercie, RZB, TEZNOCUBER, Yofra, roferlo



Architecte principal :



Gabriel Gallegos Alonso



Description textuelle fournie par les architectes. Le Centre Culturel est situé dans le centre urbain de la municipalité, sur la Plaza de la Constitución. Sur cette place, se distingue la présence isolée de l’ancienne église de l’Assomption, le seul bâtiment qui conserve son aspect historique dans un contexte hétérogène et très rénové en raison de la croissance démographique importante de la population, très proche de la ville de Salamanque.

Le nouveau bâtiment s’inspire du site, en choisissant comme référence le meilleur de celui-ci : l’église, son porche d’accès, la rangée de colonnes, dont le caractère lumineux et ouvert constitue la référence formelle de la proposition. Le Centre Culturel fait partie d’un grand portail, une galerie ouverte qui nous plonge dans l’histoire des bâtiments conçus pour un usage populaire, comme les Stoas, des constructions perméables et fonctionnellement flexibles.

Le portique, qui fait face à la place, pendant la journée, protège de l’incidence solaire, donnant de l’intimité à l’espace intérieur, et de l’intérieur il nous fournit la fiction d’être à l’extérieur, une ambiguïté qui s’inverse au crépuscule, lorsque l’espace intérieur est projeté vers l’extérieur comme une scénographie dont les protagonistes sont les personnes dédiées à différentes tâches culturelles, qui nous invitent à y participer.

L’ordre rythmique de la loggia est synthétisé avec un espace intérieur libre et fluide capable d’accueillir un programme culturel diversifié développé sur un plan d’étage avec une morphologie triangulaire irrégulière sur différents niveaux au-dessus du sol, car la construction du salon a finalement été rejetée par la propriété. actes qui occupaient le niveau du sous-sol et qui étaient envisagés dans la proposition du concours d’avant-projet ; Le patio arrière et le vide du hall, également avec une base triangulaire, qui éclairait l’espace du sous-sol, étaient alors quelque peu orphelins de leur plus grande entité fonctionnelle et spatiale dans la proposition du concours.

Plan – Rez-de-chaussée

La disposition des noyaux de service et de communication verticale aux extrémités de l’étage facilite la distribution du programme, libérant l’espace intermédiaire ; La circulation intérieure entre les noyaux de serveurs est complétée par une circulation extérieure à travers des couloirs qui fonctionnent également comme des espaces extérieurs d’expansion et de lecture.

Au niveau de la place, on trouve le hall et le contrôle d’accès ainsi qu’une salle multifonctionnelle qui est unifiée avec l’espace extérieur par de grandes portes coulissantes. Au premier niveau, des salles de classe sont aménagées pour l’enseignement et la réalisation de diverses activités culturelles. La bibliothèque occupe les derniers niveaux, reliés par un escalier intérieur ; l’espace à double hauteur qui les relie visuellement s’ouvre sur le porche extérieur, où une terrasse sert de lieu d’expansion pour la lecture.

Ce nouvel équipement culturel s’appuie sur l’histoire et la tradition héritée, qui lui confèrent toujours un sens de validité, et se veut un espace de participation, un lieu de rencontre et un foyer culturel pour les citoyens.