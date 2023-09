Centrale nucléaire de Zaporizhzhia : les États-Unis avertissent la Russie de ne pas toucher à la technologie nucléaire américaine dans la centrale nucléaire ukrainienne

CNN

Les États-Unis possèdent une technologie nucléaire sensible dans une centrale nucléaire en Ukraine et avertissent la Russie de ne pas y toucher, selon une lettre que le ministère américain de l’Énergie a envoyée le mois dernier à la société publique russe d’énergie nucléaire Rosatom.

Dans la lettre, examinée par CNN et datée du 17 mars 2023, le directeur du Bureau de la politique de non-prolifération du Département de l’énergie, Andrea Ferkile, déclare au directeur général de Rosatom que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à Enerhodar « contient des substances nucléaires techniques d’origine américaine ». données dont les exportations sont contrôlées par le gouvernement des États-Unis.

Les biens, logiciels et technologies sont soumis aux contrôles à l’exportation des États-Unis lorsqu’il est possible qu’ils soient utilisés d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

La lettre du ministère de l’Énergie intervient alors que les forces russes continuent de contrôler la centrale, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe et située dans une partie de la région de Zaporizhzhia occupée par la Russie après son invasion de l’Ukraine en février dernier. La centrale a souvent été déconnectée du réseau électrique ukrainien en raison des intenses bombardements russes dans la région, faisant craindre dans toute l’Europe un accident nucléaire.

Si l’usine est toujours physiquement exploitée par du personnel ukrainien, c’est Rosatom qui la gère. Le ministère de l’Énergie a averti Rosatom dans sa lettre qu’il était « illégal » pour tout citoyen ou entité russe de manipuler la technologie américaine.

« Il est illégal en vertu de la loi américaine pour les personnes non autorisées, y compris, mais sans s’y limiter, les citoyens russes et les entités russes », indique la lettre, « telles que Rosatom et ses filiales, d’accéder, de posséder, de contrôler, en connaissance de cause et volontairement, exporter, stocker, saisir, examiner, réexporter, expédier, transférer, copier, manipuler cette technologie ou ces données techniques, ou diriger ou autoriser d’autres à faire de même, sans que ces entités russes ne deviennent des destinataires autorisés par le secrétaire du Département américain d’énergie. »

On ne sait pas si Rosatom a répondu à la lettre. L’Administration nationale de la sécurité nucléaire du ministère de l’Énergie a déclaré à CNN dans un communiqué que la lettre était authentique.

Les lettres ont été rapportées pour la première fois par le média RBC Ukraine.

« L’Administration nationale de la sécurité nucléaire du ministère de l’Énergie peut confirmer que la lettre est légitime », a déclaré Shayela Hassan, directrice adjointe des affaires publiques de l’Administration nationale de la sécurité nucléaire.

Elle a ajouté : « Le secrétaire à l’Énergie a la responsabilité statutaire d’autoriser le transfert de technologie nucléaire civile non classifiée et l’assistance aux activités étrangères en matière d’énergie atomique. Le DOE ne commente pas les activités réglementaires.

Une autre lettre de Ferkile à l’inspecteur général du ministère de l’Énergie, examinée par CNN et datée du 24 octobre 2022, décrit la technologie que les États-Unis ont exportée vers l’Ukraine pour être utilisée dans la centrale de Zaporizhzhia et réitère que le ministère n’a « aucune trace d’une autorisation actuelle à transférer cette technologie et ces données techniques à tout ressortissant ou entité russe.

L’Office de l’énergie nucléaire du ministère de l’Énergie a rendu public le soutien des États-Unis à la centrale et a déclaré sur son site Internet en juin 2021 que « les États-Unis ont aidé à mettre en œuvre de nouvelles procédures et opérations de maintenance au réacteur qui devraient à terme renforcer la sécurité énergétique » en Ukraine.

CORRECTION : Une version précédente de cette histoire attribuait à tort le média qui avait le premier rapporté les lettres. C’était RBC Ukraine.