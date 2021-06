Central Sydney et Bondi Beach entreront en lock-out d’une semaine pour contrecarrer la variante de Covid Delta

La période de verrouillage d’une semaine dans le centre de Sydney, les banlieues du centre-ville et Bondi Beach entrera en vigueur après minuit à partir de samedi pour empêcher une nouvelle propagation des cas de Covid à Sydney après que 17 nouveaux cas ont été signalés vendredi, portant le nombre total de nouveaux cas à 65.

Alors que 65 cas peuvent sembler un petit chiffre, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a adopté une approche préventive en appelant à un verrouillage précoce des points chauds suspectés afin de freiner les infections avant que la situation ne devienne incontrôlable et que des mesures plus sévères soient nécessaires. Berejiklian a déclaré que : « Nous ne voulons pas que cette situation perdure pendant des semaines. Nous aimerions voir cette situation se terminer le plus tôt possible. »

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud s’est également rendu sur Twitter pour diffuser les derniers développements et conseils.

Les nouvelles mesures de verrouillage comprennent une ordonnance de séjour à domicile pour toutes les personnes dans les zones touchées de Sydney, qui ne peuvent partir que pour un travail ou une éducation essentiel, des besoins médicaux ou pour acheter de la nourriture.

Cependant, des spéculations sur l’efficacité d’un verrouillage partiel de la ville ont été soulevées par Omar Khorshid, le président de l’Australian Medical Association (AMA), qui a plaidé en faveur d’un verrouillage total de la ville.

Avant la décision de placer Sydney sous son premier verrouillage depuis décembre, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud avait exprimé son inquiétude concernant la variante Delta, déclarant que Sydney entrait dans son « phase la plus effrayante de la pandémie » jeudi.

On soupçonne que l’augmentation du nombre de cas est survenue après qu’un chauffeur de limousine a récupéré des passagers infectés dans un aéroport il y a un peu moins de deux semaines. Cependant, jeudi, le conducteur a rejeté les allégations selon lesquelles il était responsable, soulignant ses tests Covid réguliers et son port de masque.

L’Australie a relativement bien géré la pandémie en mettant en place des confinements longs et stricts. Depuis le début de la pandémie, seulement 30 378 infections et 910 décès liés au coronavirus ont été signalés, et le nombre moyen de cas quotidiens s’élève à environ 10.

À l’heure actuelle, moins de 4,5% de la population australienne est complètement vaccinée.

