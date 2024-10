Central Plains Cancer Services soutient les conservateurs du Manitoba qui visent à abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein d’ici 2026 – PortageOnline.com

Les progressistes-conservateurs du Manitoba proposent d’abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein. Le 3 octobre, les conservateurs ont présenté un projet de loi visant à réduire l’âge de dépistage de 50 à 40 ans. Ils ont noté que le NPD avait vaguement suggéré d’abaisser l’âge à 40 ans, mais les conservateurs veulent concrétiser cette promesse.

La directrice exécutive du Central Plains Cancer Services, Sharilyn Knox, a déclaré que de tels changements se produisaient dans tout le pays et a salué la proposition.

« La détection précoce sauve des vies ; la détection précoce modifie les traitements et les interventions pour les personnes diagnostiquées avec un cancer du sein. Plus tôt nous pouvons le détecter, mieux c’est. L’abaissement de la limite d’âge donne aux femmes la possibilité de passer des mammographies précoces et leur apporte également une tranquillité d’esprit. En tant qu’organisation qui soutient les personnes confrontées à un diagnostic de cancer du sein, nous nous réjouissons vraiment de ce changement. »

La députée provinciale de Roblin, Kathleen Cook, porte-parole progressiste-conservatrice en matière de santé, a présenté la Loi sur le dépistage précoce du cancer du sein à l’Assemblée législative du Manitoba. Il vise à combler une lacune importante en matière de soins de santé pour les femmes. Les conservateurs demandent que le nouvel âge du dépistage soit fixé au 31 décembre 2026, et ils souhaitent que le ministre de la Santé fournisse un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’initiative à l’Assemblée législative afin de demander des comptes au gouvernement.

Le projet de loi s’appuie sur le fait que le cancer du sein est la principale cause de décès chez les femmes âgées de 40 à 55 ans au Canada. Les femmes dans la quarantaine qui subissent un dépistage sont moins susceptibles de mourir de la maladie que celles qui ne le font pas.

Les conservateurs ont cité une déclaration de Jennifer Borgfjord, défenseure de Seins denses Canada : « Le moment est venu d’abaisser l’âge du dépistage du cancer du sein au Manitoba. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre plus longtemps, sachant que la détection précoce sauve des vies. J’exhorte notre province à suivez les exemples réussis de l’Alberta, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, qui ont déjà mis en œuvre le dépistage à 40 ans. Nous devons suivre leur exemple pour assurer une mise en œuvre rapide et efficace au Manitoba.