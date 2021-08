Central Park Karen rompt le silence pour dire qu’ELLE s’est sentie «menacée» par un homme noir et a fui les États-Unis à la suite de pensées suicidaires

Une FEMME surnommée « Central Park Karen » en 2020 affirme maintenant qu’elle se sentait « menacée » par l’homme qui l’a enregistrée dans une vidéo devenue virale, et que l’attention l’a amenée à quitter les États-Unis.

Dans une interview avec le podcast Honestly de Bari Weiss, Amy Cooper a déclaré au podcasteur Kmele Foster qu’elle avait appelé la police sur un observateur d’oiseaux noirs, Christian Cooper, après qu’il l’ait approchée à Central Park à New York et l’ait confrontée au fait de promener son chien sans laisse. .

Amy Cooper, qui est devenue virale sous le nom de « Central Park Karen » pour avoir appelé la police sur l’observateur d’oiseaux Christian Cooper, affirme maintenant qu’elle se sentait menacée par l’homme noir Crédit : Twitter

Amy a été montrée dans la vidéo disant qu’elle allait dire aux forces de l’ordre « » il y a un homme afro-américain qui menace ma vie « , et a été qualifiée de raciste pour ses actions Crédit : Facebook

Amy a appelé la police et Christian a filmé l’incident qui est devenu viral parce que les gens pensaient que sa réaction en voyant Christian dans le parc et en disant qu’elle allait dire aux forces de l’ordre « » il y a un homme afro-américain qui menace ma vie » était une réponse raciste.

Elle a déclaré sur le podcast qu’elle avait dû fuir les États-Unis après l’incident en raison de l’attention portée à la vidéo virale, a rapporté le Daily Mail, et qu’elle avait depuis envisagé le suicide.

Mais Amy affirme qu’elle s’est sentie menacée par Christian et a estimé qu’elle devait appeler les autorités après qu’il lui ait dit : « Si tu fais ce que tu veux faire, alors je vais faire ce que je veux faire, mais toi » ça ne va pas plaire », selon le podcast et le point de vente.

L’enregistrement ne montre pas Christian faisant la déclaration, mais montre Amy disant que Christian la « menaçait » elle et son chien.

« J’essaie de comprendre ce que cela signifie ? C’est une attaque physique contre moi ? Une attaque contre mon chien ? Amy a parlé de la déclaration présumée dans l’interview en podcast.

« Qu’est-ce qu’il s’apprête à faire ?

Elle a également allégué que Christian « tenait ces friandises pour chiens dans une main et un casque de vélo dans l’autre et je me dis : « Oh mon dieu, est-ce que ce type va attirer mon chien et essayer de le frapper avec son vélo ? casque?' »

« Et si je me retrouve là-bas, vais-je me faire frapper par ce casque de vélo ? »

Amy apparaît dans l’enregistrement vidéo à plusieurs reprises en disant qu’il est « un homme afro-américain » et demande que des flics soient envoyés « immédiatement ».

« Je ne sais pas si, en tant que femme seule dans un parc, j’avais une autre option », a-t-elle affirmé sur le podcast.

« J’avais exploré toutes mes options. J’ai essayé de partir. J’ai essayé de chercher quelqu’un qui se trouve dans les environs.

La vidéo est sortie à un moment où il semblait y avoir plusieurs cas viraux de femmes blanches aux États-Unis signalant des individus noirs pour des crimes sans fondement, ce qui, selon beaucoup, mettait inutilement en danger ces individus.

Après que la vidéo ait fait le tour des réseaux sociaux, Amy a été inculpée d’un chef d’accusation de falsification d’un rapport d’incident, un délit de classe A.

En fin de compte, les procureurs de Manhattan ont abandonné les charges contre Amy, affirmant que la thérapie l’avait aidée.

Mais elle a également été licenciée de son travail dans la société d’investissement Franklin Templeton, qui a affirmé avoir mené une enquête après la sortie de la vidéo virale et déterminé qu’elle était raciste.

Elle a déposé une plainte contre le cabinet, demandant des dommages-intérêts non spécifiés pour discrimination raciale et sexiste, diffamation et imposition intentionnelle de détresse émotionnelle et de négligence.

Le procès d’Amy affirme qu’il n’y a pas eu d’enquête « légitime » et un tweet que la société a envoyé au sujet de l’incident « lui a causé une telle détresse émotionnelle qu’elle était suicidaire ».

Les animateurs du podcast ont déclaré qu’Amy n’avait pas révélé où elle se trouvait actuellement.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.